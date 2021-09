MiTo 2021: Onorare il passato per guardare ai Futuri

2' di lettura

“Un inno alla vita e all'amore cantato dagli abissi”, lo struggente commento ai testi delle poesie di Cesare Pavese che il compositore estone Tõnu Kõrvits ha scelto di musicare per il suo ciclo vocale “Sei la luce e il mattino, per coro e archi” (Torino, Chiesa di San Filippo sabato 18 settembre, Milano, Teatro Dal Verme il 19), imprime appieno il sentimento che muove l'edizione di MiTo 2021.



Scanditi in movimenti musicali c'è il tempo dell'abbandono per elaborare il dolore della perdita e quello dedicato alla speranza.

Futuri

Futuri è il tema identificato dal festival. Due intenzioni, due filoni rituali che intrecciandosi permeano tutti gli appuntamenti musicali; poiché per poter immaginare il domani bisogna saper leggere ed interpretare con sguardo nuovo il passato e questo in termini di esecuzioni rimanda alle scelte estremamente sofisticate che si succederanno.

Il cartellone è composto da 126 concerti di cui 7 prime esecuzioni assolute (fra cui Mozart, un Nuovo Requiem, nuova versione con orchestrazione dei numeri finali di David Del Puerto commissione MiTo) e 12 prime in Italia. Si ricordano Subito con forza della compositrice nord-coreana Unsuk Chin, allieva di Ligeti che in questo brano “ripensa ad alcuni gesti del Romanticismo” inserito in Ritmi eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai; The Folly of Desire (11 lieder che spaziano come ispirazione da Shakespeare a Goethe, a Auden e Yeats), di Brad Mehldau che dialoga invece con le pagine del Dichterliebe di Schumann, Beastie Poetry di Margareta Ferek-Petrić trascritta per sassofono e fisarmonica e Elegy in memory of W.G. Sebald di Sergej Akhunov nell'esecuzione a due voci del violoncello e ancora della fisarmonica, a sottolineare l'inclinazione dal respiro nord-europeo per questa edizione indicato dal direttore artistico Nicola Campogrande.

La chiusura invece è affidata alla Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Chailly che dirigerà le Sinfonie Romantiche di Mendelssohn e Schumann, e si preannuncia come uno degli eventi più significativi dell'intera kermesse. Singolare la Giornata dei Cori in cui si alterneranno formazioni provenienti da Milano e Torino.