Mitsubishi Asx Gpl

La Mitsubishi Asx è un crossover dallo stile elegante, energico e innovativo unito a tecnologie e soluzioni in grado di soddisfare anche gli stili di vita più dinamici. L’auto si propone come ottima soluzione anche per l’utilizzo urbano, grazie ad agilità, consumi ed emissioni ridotti. Arricchite le dotazioni di connettività e gli allestimenti a cominciare dalla strumentazione con profili cromati e display Lcd full-colour multifunzionale. Nello specifico la Mitsubishi Asx 1.6 Gpl 2wd Inform è una suv 5 porte 5 posti della Mitsubishi lunga 430 cm, larga 177 cm, alta 162 cm con un bagagliaio da 419 a 1.219 litri. Nella versione 1.6 Gpl 2wd Inform costa 22.400 euro con motore a Gpl di 1.590 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 86 kW/117 cavalli ed una coppia massima di 151 Nm a 4.000 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 63 litri. Le emissioni di CO2 sono di 119 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 11,5 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 183 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme Ue) è di 1.285 kg.



