Mitsubishi, un conceot di suv compatto ibrido plug-in

Il costruttore giapponese ha confermato che l'intenzione del Conceot esposto al Salone di Tokyo è quella di immaginare una sport utility di dimensioni contenute e dalle prestazioni vivaci sia su strada che in fuoristrada. La vettura sarà dotata di trazione integrale ottenuta sfruttando le potenzialità del motore elettrico. Si allinea, invece, alla politica avviata col downsizing l'unità termica, della quale non si conoscono le caratteristiche. Non è escluso che il powertrain sia destinato a debuttare su un modello di serie che andrà a collocarsi in un segmento inferiore rispetto alla attuale Outlander Phev.