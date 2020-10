Mitsubishi Eclipse Cross, un restyling leggero. E arriva la versione plug-in Ha debuttato nel 2017, ora arriva una variante ristilizzata e la versione plug-in hybrid di Corrado Canali

Ha debuttato nel 2017, ora arriva una variante ristilizzata e la versione plug-in hybrid

2' di lettura

Il model year 2021 del Mitsubishi Eclipse Cross propone un restyling davvero leggero con novità limitate alle sottili luci diurne che si trovano ora nella parte alta del frontale, mentre in basso sono collocati i fari principali. Rinnovato anche il fascione e modifiche alla mascherina che ora è completamente nera. Cambiano anche i fregi cromati ai lati della mascherina: nella parte bassa, sono più spessi e ondulati. Ma l'aggiornamento è l'occasione per introdurre l'inedita variante plug-in hybrid, della quale non sono ancora stati comunicati i prezzi.



Migliora la connettività e lo schermo è da 8 pollici



Le novità estetiche si accompagnano a un deciso miglioramento anche della connettività a bordo. Il crossover è stato, infatti, dotato di un infotainment di nuova generazione, con il display touch da 8 pollici anziché da 7 pollici ricollocato all'interno della console centrale che è stata ridisegnata e nella quale è stato eliminato il touchpad, la superficie tattile dalla quale si gestivano alcune funzionalità del precedente sistema: al suo posto adesso c'è un porta-oggetti. Alla base del display, ci sono, invece, due rotori utili per la regolazione del volume e della frequenza della radio. Inoltre, lo schermo si trova molto più vicino a chi è alla guida per facilitarne di conseguenza l'utilizzo dei comandi.



Un inedito plug-in hybrid derivato da quello dell'Outlander



La Mitsubishi Eclipse Cross Phev adotta il powertrain plug-in hybrid derivato dalla sorellina maggiore Outlander. Sono previsti quindi due motori elettrici e la trazione integrale 4WD Phev, mentre il motore termico è il 2.400 ccbenzina aspirato Mivec abbinato a un cambio automatico Cvt. Viene così proposta la scelta tra la guida in elettrico puro ol'ibrido in serie e l'ibrido in parallelo. Inoltre, la batteria può fornire energia elettrica verso la rete esterna in caso di emergenza. Per il momento non sono disponibili i dati omologati relativi al consumo, all'autonomia e alle emissioni. Accanto alla Phev, la Eclipse Cross restyling propone la classica versione a benzina con motore 1.500 cc e cambio Cvt, mentre non è confermata la disponibilità del 2.200 cc diesel.



Mitsubishi ha ufficializzato l'intenzione di lasciare il mercato europeo



Addio all'Europa da subito. Così è scritto nell'ampio piano di ristrutturazione annunciato dalla stesso costruttore per poter contenere le perdite di volumi e di bilancio, legate anche alle conseguenze della pandemia da coronavirus. Di qui la scelta dell'uscita immediata o quasi dal mercato del Vecchio Continente. Ma non solo visto che a breve i giapponesi si appresteranno a fermare la produzione anche del Pajero, da sempre uno dei modelli più famosi e di punta dell'offerta di Mitsubishi. Per l'Europa è stato già deciso con effetto immediato il lancio previsto di nuovi modelli. In Italia l'importatore continuerà a gestire il brand giapponese.