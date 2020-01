Mitsubishi i-Miev

Mitsubishi i-MiEV è una citycar elettrica a motore posteriore centrale. La sistemazione del propulsore elettrico davanti all'assale posteriore permette di avere un ampio abitacolo. Le batterie, poste sotto il pianale, hanno una capacità massima di 16 kWh e consentono un'autonomia sufficiente (fino a 150 Km) per le esigenze di un gran numero di utenti. Il motore della Mitsubishi i-MiEV è elettrico da 66 CV con coppia di 180 Nm sincrono a magneti permanenti efficienti, per una velocità massima di 130 km/h. Mitsubishi i-MiEV dispone di serie di equipaggiamenti quali ABS, brake assist, ESP, airbag frontali, laterali e a tendina, servosterzo elettrico, fari posteriori a Led, sospensioni anteriori McPherson e posteriori multilink, climatizzatore, sensore luci e volante e leva cambio in pelle. Mitsubishi garantisce le batterie di i-MiEV per dieci anni o 150 mila chilometri.

