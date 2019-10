Mitsubishi, Mi-Tech il suv ibrido plug-in

Il nuovo concept SUV compatto Mi-Tech di Mitsubishi prevede un nuovo tipo di sistema ibrido plug-in che va anche senza un convenzionale motore benzina o diesel. Il sistema di estensione del range ibrido plug-in ridimensionato del concetto senza tetto sostituisce il motore a benzina utilizzato nel sistema ibrido plug-in esistente di Mitsubishi con un generatore-motore a turbina a gas. Il generatore alimenta quattro motori elettrici, due su ciascun asse in quello che Mitsubishi chiama il suo sistema Quad Motor 4WD, sebbene il costruttore giapponese non abbia rivelato specifiche prestazioni, gamma o dati di uscita per la ibrida plug-in Mi-Tech.