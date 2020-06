Mitsubishi non lascia l'Europa, ma ridurrrà l’offerta di modelli Membro dell'Alleanza con Renault e parte integrante del Gruppo Nissan l'altro brand giapponese si concentrerà sulle vendite dell'Outlander, il leader nel vecchio continente fra i suv-crossover plug-in hybrid. di Corrado Canali

Mitsubishi dovrebbe varare a breve un piano per ridurre i costi dopo la crisi causata dalla pandemia di coronavirus. L'Europa è uno dei grandi mercati in cui sia pure gradualmente Mitsubishi ridurrà la sua presenza soprattutto per numero di modelli venduti. Ma non solo. Nell'ultimo esercizio finanziario i costi lo sviluppo in Europa e in Cina sono aumentati del 30% ma non avrebbero generato nessun tipo di profitto.



Come anticipato dai piani presentati dall'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi che dovrà concentrare in futuro sforzi e investimenti nelle regioni del Sud Est Asiatico. Il costruttore giapponese, dunque, attiverà un piano di razionalizzazione della gamma e si concentrerà sui pick -up e i minivan. Settori in cui la presenza dei giapponesi è molto forte grazie al modello col cassone L200 e a diversi monovolumi.

In Europa il modello di punta è l'Outlander plug-in hybrid In Europa invece il costruttore giapponese resta un punto di riferimento, in particolare, nel settore delle vetture ibride plug-in: l'anno scorso, infatti, il suv Outlander plug-in hybrid è stata la modello ibrido ricaricabile più venduto con 34.729 immatricolazioni, 42% in più rispetto all'anno nonostante l'aumento dei modelli offerti dalla concorrenza.

Il suv di Mitsubishi continua a essere il modello ibrido plug-in più venduto nei primi quattro mesi del 2020. Numeri tuttavia di nicchia che non hanno consentito al brand giapponese nemmeno di raggiungere una quota di mercato dell'1% con consegne in Europa sotto le 140mila unità e previsioni per quest'anno non rosee per la della pandemia.



Entro fine anno arriverà il nuovo Outlander su base Nissan