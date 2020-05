Mitsubishi Outlander ibrida Phev

In attesa di scoprire il nuovo modello pronto ad arrivare su strada nel 2021, la Mitsubishi Outlander Phev è un'ottima soluzione per chi cerca tanto spazio a bordo e possibilità di viaggiare a zero emissioni. Nel dettaglio l' Outlander PHEV 4WD Instyle è una SUV 5 porte 5 posti della Mitsubishi lunga 469 cm, larga 180 cm, alta 171 cm con un bagagliaio da 486 a 1.625 litri. Nella versione PHEV 4WD Instyle costa 46.850 € con motore a ibrida plug in di 1.998 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 149 kW/203 CV ed una coppia massima di 190 Nm a 4.500 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 45 litri. Le emissioni di CO2 sono di 42 g/km. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 11,0 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 170 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.920 kg.

Per saperne di più consulta i nostri listini:

Listino prezzi