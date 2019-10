Mitsubishi Pajero

Continuando l'elenco di nomi che cambiano significato in base al paese di commercializzazione, non manca la Mitsubishi Pajero. Prodotto dal 1982, prende il nome dal Leopardus Pajeros o Gatto delle Pampas. In America Latina e nei paesi di lingua spagnola viene battezzato Montero. Il motivo? Il verso Pajar è una metafora per indicare la masturbazione maschile.