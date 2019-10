Mitsubishi, al Salone di Tokyo in anteprima mondiale un'inedito suv compatto elettrico Risultato delle competenze in tema di elettrificazione ma anche di trazione integrale del brand giapponese, il suv punta a offrire un'esperienza di guida inedita fra i modelli a ruote alte EV

Alla 46a edizione Salone di Tokyo in programma a fine ottobre, Mitsubishi presenterà in anteprima mondiale un nuovo concept di suv elettrico di piccole dimensioni. Nelle intenzioni della casa, facente parte dell'alleanza Renault Nissan, lo studio del piccolo crossover vuole racchiudere in un'unica vettura tutte le proprie competenze e le tecnologie nel campo dell'elettrificazione e della trazione integrale. L'obbiettivo è dunque abbinare piacere di guida e sicurezza su ogni tipo di fondo stradale. La vettura, caratterizzata da powertrain di dimensioni e peso ridotti, offre la trazione integrale.