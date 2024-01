Mittel corre, ok del cda alla distribuzione di dividendi 2024 e 2025

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - La società finanziaria Mittel corre a Piazza Affari e si colloca tra i titoli migliori del listino milanese (FTSE MIB). A piacere agli investitori è la proposta di distribuzione di riserve patrimoniali, a titolo di dividendo, per il 2024 e per il 2025, approvata dal consiglio d’amministrazione venerdì 29 dicembre, dopo la chiusura delle Borse.

Nel dettaglio, si legge in una nota, il board intende assegnare agli azionisti parte della riserva utili portati a nuovo. Secondo la proposta, per quest’anno il dividendo unitario pagato sarà di 0,12293 euro per ciascuna delle 81.347.368 azioni ordinarie e complessivamente pari a 10 milioni di euro, in linea con l’importo già distribuito a febbraio 2023. La messa in pagamento del dividendo sarà il 7 febbraio, dopo la riunione dell’assemblea degli azionisti del 31 gennaio. Per il 2025 Mittel intende ripetere l’operazione, con dividendo e tempistiche di pagamento analoghe a quelle del 2024, salvo imprevisti o mutamenti della situazione economica della società.

«Le proposte di distribuzione rappresentano una forma di remunerazione dell’investimento degli azionisti nella società e non compromettono l’equilibrio patrimoniale, finanziario ed economico della stessa – afferma la Mittel in una nota - Si conferma, infatti, l’elevata solidità finanziaria e patrimoniale della società che rende sostenibili tali proposte di distribuzione».