Mixology e profumi: degustazioni sulla punta del naso

E se il nuovo signature drink della stagione fosse firmato da un creatore di profumi? Per Kilian Hennessy, fondatore del brand Kilian Paris ed erede della storica famiglia francese di produttori di cognac, il momento dell'happy hour è un vero rito. L'assenzio viene versato in un bicchiere su una zolletta di zucchero e girato lentamente con un cucchiaino, sino a quando assume un color verde pastello. Ipnotico, singolare. A tal punto che Hennessy ha aggiunto alla sua collezione The Liquors, in flaconi-bicchieri ricaricabili stile Déco in vetro sfaccettato, incisi con l'iniziale K e rifiniti con una placca a forma di diamante, anche L'Heure Verte. Si tratta di un jus che evoca appunto l'assenzio, realizzato insieme al naso francese Mathieu Nardin, e che richiama quel momento preciso, ma anche le notti brave delle soirée parigine. «Ogni città, ogni momento, hanno le loro peculiarità», spiega Hennessy, cresciuto tra i sentori del cognac e delle botti di rovere intrise di acquavite nelle cantine della tenuta di famiglia in Francia. A New York, invece, l'altra città in cui vive, Kilian ha dedicato una rivisitazione di Apple Brandy, nato anni fa con la creatrice Sidonie Lancesseur, che oggi, seppur con lo stesso cuore di brandy alla mela, è stato arricchito con un accordo “on the rocks” in testa, che ricorda un sentore liquoroso fresco come il ghiaccio, e riporta proprio alla ritrovata vita notturna newyorchese.

Le candele candele ispirate ai cocktail di Apotheke.

L'americana Chrissy Fichtl, fondatrice di Apotheke, di base a Brooklyn, ha lanciato una collezione di candele ispirate ai cocktail di tre dei migliori bar al mondo: oltre all'australiano Maybe Sammy, a Sydney, si tratta del The NoMad Bar e di Attaboy, entrambi a New York. Così ha dato vita, rispettivamente, all'Espresso Martini, con note di liquore al caffè, al Nod to Nothing, a base di Absolut Elyx Vodka con echi floreali, e al Penicillin, scotch con sentori di autunnali e di legno affumicato. Nulla da bere, però. Si viaggia di cocktail in cocktail, ma sempre in versione beauty. Come, del resto, avviene nel caso dell'eau de toilette Spritz Veneziano lanciata dal marchio Tuttotondo come tributo alla città lagunare e al long drink di lunga data che ha colonizzato il mondo.

Spritz Veneziano di Tuttotondo.

La nuova frontiera di profumeria e mixology si propone di ampliare gli orizzonti di entrambe le sperimentazioni, potenziandone la componente olfattiva. Via libera quindi a profumi e candele che, scomponendone gli ingredienti base, ricreano cocktail ed enfatizzano il connubio tra olfatto e palato, ma anche a grandi classici da bere che riprendono formule di fragranze e offrono, a chi li assapora, percezioni inedite. Non a caso la modalità olfattiva è sempre fisiologicamente associata a quella gustativa: il 95 per cento di ciò che avvertiamo, che sia in un piatto o in un drink, viene percepito in prima istanza dai recettori dell'olfatto.

Pioniere nel miscelare liquori e cocktail con le materie prime della profumeria è stato Oscar Quagliarini, un fuoriclasse del bartendering internazionale. Da anni sviluppa formule e studia la tecnica delle macerazioni, approfondita in Benin e poi in tutto il mondo, tradotta nelle proposte dei nuovi locali di cui segue l'apertura e nei cocktail personalizzati che firma. Quagliarini, che sta lavorando all'apertura di un cocktail bar in un boutique hotel di Ibiza, prevista per il 2023, ha ideato alcuni drink profumati al bar In Salotto dell'Hotel Vilòn di Roma. Come Buck and Breack Box (champagne, liquore al cognac e lavanda, vaporizzazione floreale), A.lex (tequila, vino liquoroso, umeboshi, cioè prugne fermentate, foglie di shiso e sale) e Le api (miele al timo, whisky giapponese Hibiki, con vaporizzazione di bergamotto e vaniglia).