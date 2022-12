Mobbing sessuale per il titolare del bar, battute allusive e volgari alle cameriere

I punti chiave La dimensione della sfera sessuale non si ferma al fisico

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Battute volgari e allusive alle cameriere, da parte del titolare del bar, apprezzamenti sul loro aspetto e anche “pacche” che nulla avevano di amichevole. Atteggiamenti per i quali la Cassazione conferma la condanna del proprietario del locale, per mobbing sessuale e violenza sessuale, sebbene nella forma attenuata. I giudici mettono in evidenza l’atmosfera di pesante promiscuità che il datore di lavoro aveva creato nel suo bar, dove persino i nomi dei cocktail, che i clienti ordinavano erano a doppio senso e mettevano in imbarazzo le dipendenti. Nel mirino degli inquirenti, oltre alle parole, erano finiti anche i fatti, abbracci repentini e baci sul collo che, senza successo, il ricorrente tenta di far passare come «effusioni di natura amichevole e affettuosa» messe in atto davanti alla clientela in un contesto allegro e goliardico, come dimostrato appunto dai nomi “scherzosi” delle bevande. Ma i giudici non vedono l’aspetto divertente.

La dimensione della sfera sessuale non si ferma al fisico

La Suprema corte valorizza l’invasione della sfera sessuale delle dipendenti da parte del datore di lavoro. E questo perché in questo contesto storico sociale e culturale la dimensione della sfera sessuale non può più essere confinata solo al fisico, ma riguarda anche la dimensione fisica, come quella emotiva. Per i giudici ci sono il mobbing sessuale e la violenza. Una condanna che viene confermata dando un peso alle testimonianze delle vittime, meno sulla base dei racconti di clienti per lo più “distratti” che non si erano accorti di nulla.