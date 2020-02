Coronavirus, Mobile World Congress confermato (per ora). Ma rinunciano anche Nokia e Vodafone L’impatto economico di una eventuale cancellazione non era così semplice fa gestire. Meglio un Mobile World Congress in tono minore che una cancellazione di Biagio Simonetta

La decisione è stata presa alla fine di una riunione convocata d’urgenza: il Mobile World Congress si fa. Secondo quanto riporta l’agenzia Reuters, la GSMA - ente organizzatore dell’evento in programma a Barcellona dal 24 febbraio - ha deciso che la fiera si terrà comunque, nonostante una trentina di aziende abbiano deciso di rinunciare a causa delle preoccupazioni per il coronavirus.

Un'ulteriore riunione, tuttavia, si terrà venerdì. E probabilmente sarà quella definitiva.

Una decisione non semplice. L’evento è di certo fra i più importanti per l’intera industria tecnologica. Richiama migliaia di visitatori e centinaia di espositori. L’impatto economico di una eventuale cancellazione non era così semplice fa gestire. Meglio un Mobile World Congress in tono minore che una cancellazione, dunque.

L’ipotesi dell’emergenza sanitaria

Secondo alcune indiscrezioni, oggi la GSMA ha provato a capire se la Spagna (o Barcellona) fosse in grado di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria. Un modo per poter uscire con più tutele da un eventuale annullamento dell'evento.

Per Barcellona, il Mobile World Congress significa un giro d’affari da circa 500 milioni di euro, e più o meno 14mila posti di lavoro nei giorni dell’evento. La preoccupazione serpeggia pesantemente, in questi giorni, fra gli albergatori e i ristoratori della città catalana. Per ora le associazioni di categoria non hanno rilasciato dichiarazioni, perché la situazione è in costante evoluzione. Ma sono già una trentina le aziende che hanno rinunciato.