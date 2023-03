Mobile World Congress, non solo smartphone ma scooter che stanno in piedi da soli e monopattini hi-tech

Nuovi super processori per le auto del prossimo futuro

La connettività continua a svolgere un ruolo fondamentale nella trasformazione digitale dell'industria automobilistica, in quanto getta le basi per i veicoli di nuova generazione definiti dal software. In questo scenario l’americana Qualcomm ha presentato la nuova generazione della piattaforma Snapdragon Automotive 5G, che fa parte del portafoglio di tecnologie per auto connesseSnapdragon Digital Chassis. Rispetto alla generazione precedente offre il 50% in più di potenza di elaborazione, il 40% in più di efficienza energetica e un throughput massimo più che raddoppiato per garantire una connettività sicura e affidabile. La bassissima latenza consente di abilitare applicazioni di sicurezza, rendere più efficienti gli streaming multimediali, offrire la possibilità di cloud gaming, e una navigazione di alto livello.

Il nuovo Snapdragon porta con sé, per la prima volta nel settore automobilistico, il supporto alle comunicazioni satellitari che migliorano l'accuratezza e l’affidabilità della localizzazione: il posizionamento estremamente accurato consente, ad esempio, di utilizzare mappe in alta definizione e abilitare sistemi di parcheggio automatico. Grazie alla connessione 5G, Wi-Fi, vehicle-to-everything cellulare (C-V2X) e satellitare, i veicoli possono raggiungere nuovi livelli per quanto riguarda le funzioni di sicurezza, personalizzazione, intrattenimento e produttività offerte agli utenti finali. Integrando in un'unica piattaforma sia la parte di elaborazione, sia quella di connettività, Qualcomm consente infatti alle Case automobilistiche di ridurre la complessità – e soprattutto i costi – dello sviluppo di servizi connessi con il 5G, abilitando al contempo funzioni di guida autonoma con un elevato grado di sicurezza.