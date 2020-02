Mobile World Congress a rischio rinvio: venerdì la decisione del Gsma

Per Barcellona, il Mobile World Congress significa un giro d’affari da circa 500 milioni di euro, e più o meno 14mila posti di lavoro nei giorni dell’evento. La preoccupazione serpeggia pesantemente, in questi giorni, fra gli albergatori e i ristoratori della città catalana. Per ora le associazioni di categoria non hanno rilasciato dichiarazioni, perché la situazione è in costante evoluzione.



Chi ha già rinunciato

Intanto, si fa la conta di chi ha già confermato la rinuncia all’evento. Per ora rispondono all’appello degli assenti LG, Ericsson, Nvidia, Amazon, Sony, NTT Docomo, Umidigi e Gigaset, Intel e Mediatek. Ma l’elenco potrebbe essere assolutamente provvisorio.

Nelle ultime ore, anche Vodafone e Deutsche Telekom stanno valutando l’ipotesi di non partecipare alla fiera di Barcellona, ma al momento non è stata presa alcuna decisione in merito. Fino a venerdì, giorno in cui la GSMA si riunirà per decidere il da farsi, l’elenco di chi darà forfait potrebbe allungarsi. E questo potrebbe giocare un ruolo determinante nelle decisioni finali. A una decina di giorni dal via, insomma, i dubbi sul Mobile World Congress aleggiano minacciosi. Questa settimana sarà quella decisiva.