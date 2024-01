Mobileye, in caduta libera al Nasdaq il campione della guida autonoma

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il calo degli ordini nell’automotive, dovuto ai finanziamenti più cari e alla frenata della domanda per le auto elettriche, si riflette sui conti di Mobileye, azienda tech israeliana controllata dal gigante americano Intel, che l’ha acquisita nel 2017 per 15 miliardi di dollari (record per un player israeliano) e quotata nel 2022. Mobileye è una delle società più avanzate nel settore della guida autonoma e assistita (i cosidetti Adas), che includono telecamere, microprocessori e software.

Giovedì la ex start up con base a Gerusalemme ma uffici da Tokyo a New York, ha avvertito che i clienti, soprattutto nel primo trimestre, tenderanno a utilizzare le scorte in eccesso. Il fatturato preliminare per il 2024 è stato quindi corretto al ribasso (tra 1,83 e 1,96 miliardi di dollari, rispetto alle stime di 2,58 miliardi di dollari) e quello del primo trimestre tagliato del 50 per cento. Le azioni dell’azienda israeliana, che fornisce o ha fornito molte tra le principali case, tra cui Tesla, Volkswagen, Gm, Ford, Polestar e Nio, erano in caduta del 26% a oltre due ore dal termine degli scambi e hanno toccato un minimo di 27 dollari (sotto il prezzo del debutto, il 26 ottobre 2022) dagli oltre 39 in avvio di seduta.

Con il calo della domanda anche l’industria dei chip per auto, tornata temporaneamente a un regime di normalità dopo il biennio 2021-22 di offerta ridotta che aveva messo in difficoltà la case automobilistiche, probabilmente vede arrivare una fase di flessione sui mercati. Le azioni di produttori di chip per auto come NXP Semiconductors, Onsemi, Texas Instruments e Wolfspeed sono scese tra il 2% e il 5,1% circa. Le azioni di Intel hanno accusato un calo poi limitato a uno 0,5 per cento.

L’azienda israeliana prevede una perdita operativa preliminare per il 2024 compresa tra 468 e 378 milioni di dollari, rispetto alla perdita operativa preliminare per il 2023 di 39-33 milioni di dollari.

Anche le previsioni di utile operativo rettificato per il 2024 sono inferiori.