Mobileye debutta a Wall Street. Ipo miliardaria, ma più che dimezzata

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Se qualche manager di Intel si sta chiedendo cosa sarebbe successo senza l’arrivo del bear market, non si senta in colpa: la domanda è più che legittima. Già, perché oggi a Wall Street debutta Mobileye, società israeliana che si occupa di tecnologie per la guida autonoma, acquistata da Intel nel marzo del 2017 per 15,3 miliardi di dollari. E appena qualche mese fa, prima che la crisi e le incertezze geopolitiche si abbattessero sui mercati, questa Ipo era valutata in un ordine di grandezza decisamente...