Mobilità, aria, rifiuti e auto: promossa Milano negli ultimi sei anni

I TREND NELLE GRANDI CITTÀ

La stessa Genova è invece senza dubbio al comando per quanto riguarda la minore quantità di polveri sottili. Era già messa meglio di tutte sei anni fa ed è quella che conseguito il miglioramento più marcato, con un “abbattimento” che sfiora il 30 per cento. Nello spazio di tempo in questione, peraltro, la situazione è migliorata ovunque. Inoltre Torino sconta un ultimo anno negativo e ora è maglia nera, preceduta da Milano.

Quest’ultima, peraltro, ha mantenuto costantemente la leadership per la raccolta differenziata. Un indicatore non incoraggiante per il complesso dei territori esaminati, visto che nessuno arriva a far registrare un progresso almeno pari al +14,6% della media nazionale. La migliore crescita è rappresentata dal +12,3% di Palermo, che però rimane molto indietro, mentre sono preoccupanti il meno 1,8% di Catania, che si colloca all’ultimo posto e il meno 1,2% di Genova, terz’ultima.

Auto circolanti, Napoli fanalino di coda

La città dell’Etna è fanalino di coda anche sul tasso di motorizzazione, con ben 78 automobili circolanti ogni 100 abitanti. Una crescita continua, partita dal valore di 68 nel 2016 - già allora il peggiore in assoluto - per una variazione del +14,2 per cento (la più consistente tra i dieci centri urbani), oltre il doppio della media nazionale di +6,3 per cento.

Dal 2016 a oggi una sola grande città ha diminuito la quota di auto circolanti. Si tratta di Milano, che in questo modo diventa anche l’unica ad avere conseguito miglioramenti in tutti e quattro gli indicatori. In sei anni le polveri sottili sono scese del 19,1% e la separazione dei rifiuti ha visto un aumento dell’8,9 per cento. Inoltre, le piste ciclabili fanno segnare una crescita del 29,6% e il numero di automobili in circolazione ogni 100 abitanti è sceso da 51 a 49,4, il che equivale a un meno 3,2 per cento.

Due aspetti, questi ultimi, che confermano il ruolo del capoluogo lombardo come testimonial in tema di efficaci politiche della mobilità.