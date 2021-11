Mobilità: dopo Covid boom di e-bike, gli italiani snobbano i bus e l’auto resta la più amata

Ascolta la versione audio dell'articolo

Boom di e-bike, ma la più amata resta l’auto privata. Gli italiani che tornano a muoversi e nei loro spostamenti post-emergenza Covid sono attenti alla svolta green, amano le e-bike, ma snobbano il trasporto pubblico locale. E l’auto, che resta la prediletta è tornata a intasare le città. I dati emergono dal 18° Rapporto Audimob sulla mobilità degli italiani, curato da Isfort in collaborazione con il Cnel e con i contributi scientifici della Struttura Tecnica di Missione del Mims, di Agens e di Asstra.

In crescita il parco mezzi elettrici

L’indagine, che prende in considerazione tutte le limitazioni alla mobilità varate per decreto e le nuove tendenze legate allo smart working, segnala che il parco dei mezzi elettrici è senza dubbio in forte crescita: a fine giugno 2021 si registrano oltre 83.463 auto (+57% rispetto a fine 2020, +267,2% rispetto al 2019), 18.635 ciclomotori (+12,3% rispetto a fine 2020), 12.471 scooter e moto (+32,7%), 8.352 quadricicli (+18,2%).

Immatricolazioni: trionfano le ibride

L’immatricolazione delle auto ibride, da febbraio 2021, è superiore a quella diesel. Dato che fa conquistare all’Italia il podio in Europa, ma resta ancora in ritardo nella vendita di auto ibride plug-in ed elettriche pure. Un risultato comunque non buonissimo, visto che in strada ci sono ancora più di 12 milioni di auto vecchie che non superano lo standard emissivo Euro 3 (quasi un terzo del totale). Le alimentazioni a benzina e gasolio riguardano oltre 35 milioni di auto (quasi il 90% del totale), mentre le auto ibride sono circa 550mila e quelle elettriche poco più di 50mila. Comunque nelle immatricolazioni 2020 la quota di auto elettriche e ibride è stata pari a quasi il 20% del totale.

Giovannini: «Le scelte di mobilità sono volatili»

«Le scelte di mobilità - ha osservato il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini, in occasione della presentazione del report - sono molto volatili. La vera questione è se nel 2022 ci sarà una domanda diversa di mobilità, anche a causa dello smart working che si consolida. Abbiamo davanti una finestra di opportunità di 12 mesi, in cui non solo influire sulla domanda di mobilità, ma anche accelerare sulle regole per far sì che quando, speriamo il prima possibile, usciremo da questo stato di emergenza, la scelta del mezzo pubblico prevalga sul resto, anche perché i mezzi pubblici nel frattempo sono migliorati».

Treu: «Occorre favorire una mobilità alternativa»

«Per contrastare il fenomeno indotto dall'emergenza sanitaria e il crescente ricorso all'autovettura privata, anche per brevi spostamenti - ha sottolineato Tiziano Treu, presidente del Cnel - occorre favorire la mobilità alternativa e inoltre ripensare l'allocazione di servizi, raggiungibili facilmente, in specifiche porzioni di città e adottare misure di trasformazione dello spazio urbano. Serve una grande e capillare campagna di comunicazione sulla sicurezza stradale per ‘responsabilizzare' i cittadini ed in particolare i più giovani, sul rispetto delle limitazioni vigenti nel rispetto e interesse di tutti”.