Mobilità, cura del ferro per Milano e Brianza L'obiettivo del Comune meneghino è salire entro il 2030 dai 127 attuali a circa 200 chilometri di reti metropolitane e tranviarie di Marco Morino

4' di lettura

Per Milano città e hinterland, per Monza e parte della Brianza si annuncia una potente cura del ferro che porterà, in circa 10 anni, dai 127 chilometri attuali ai 195,5 chilometri previsti entro il 2027-2030 la lunghezza complessiva delle reti metropolitane e metrotranviarie.

Attualmente Milano ha una rete di 4 linee metropolitane estese per 96,9 chilometri e 4 metrotranvie estese per 30,1 chilometri: in totale 127 chilometri. Il potenziamento delle infrastrutture di mobilità e soprattutto della rete delle metropolitane e metrotranvie è una scelta strategica del programma del sindaco Giuseppe Sala, concretizzata sia dando continuità al percorso in atto con M4, sia con l’individuazione di un piano ampio al quale si è messo mano a partire dal Patto per Milano e dal Patto per la Lombardia con il Governo Renzi nell’autunno 2016, con cui si è attivato il percorso di studio, progettazione, ricerca risorse e attivazione cantieri su molte direttrici.

L’obiettivo è un primo aumento con opere individuate e definite, parte in fase di realizzazione e parte in progettazione, la maggior parte già interamente finanziate, altre per le quali i finanziamenti sono in fase di definizione: 8 interventi, di cui 4 metropolitane e 4 metrotranvie, che porteranno Milano a una rete complessiva di 195,3 chilometri: 130,3 chilometri di metropolitane e 65 chilometri di metrotranvie. Un aumento di quasi 70 chilometri, il 54% in più di chilometri di metropolitane e metrotranvie. Vediamo gli interventi principali.

L'ESPANSIONE AL 2027-2030 DELLE LINEE METROPOLITANE DI MILANO

La M4 (linea blu)

Innanzitutto si è deciso di completare la realizzazione della M4 (costo 1,7 miliardi di euro), metropolitana importante che collegherà il centro di Milano con Linate e i quartieri della parte est della città, creando un hub di interscambio a Linate e in viale Forlanini, utile per i cittadini che provengono dal settore est della citta metropolitana, una delle aree dove i dati evidenziano una forte domanda di mobilità, oggi prevalentemente imperniata sull’auto privata che congestiona viale Forlanini e quei quartieri della città e rallenta i mezzi pubblici su gomma e su rotaia. Da gennaio 2021 potranno partire i primi treni da Linate fino alla stazione Forlanini Fs, e dall’autunno e da fine 2022 da Linate M4 e Forlanini Quartiere M4 si potrà raggiungere Dateo (passante ferroviario) e poi San Babila (M1). La M4 nell’estate 2023 sarà interamente funzionante e giungerà a Lorenteggio, Giambellino e San Cristoforo.