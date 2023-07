mobilità e riciclo, milano eccellenza Ue

Ad esempio, nonostante negli ultimi dieci mesi la velocità di connessione sia aumentata nel +25%, il download della rete fissa è ancora del -40% più lento di quella di Barcellona. Ancora: la densità delle colonnine per le auto elettriche a Milano è un decimo di quella di Amsterdam, ma è cinque volte maggiore di quella rilevata nel 2017. Inoltre, la lunghezza della rete di teleriscaldamento, sebbene in aumento, resta un quinto di quella di Berlino. Proprio per colmare tali gap, le imprese considerano fondamentale stabilire obiettivi misurabili a breve e lunga scadenza e sviluppare un sistema di monitoraggio costante. Essere misurabile, infatti, è una delle caratteristiche più importanti di una città smart.

Il Booklet, infine, rileva anche alcune criticità che, da sempre, caratterizzano il suo territorio: in primis la qualità dell’aria, con il livello di concentrazione di PM2.5 e PM10 più alto tra le città analizzate. Un altro punto di debolezza è la gestione delle risorse idriche, con particolare riferimento alle perdite della rete, pari al 13,8% sul totale dei volumi immessi. Anche dalle testimonianze delle imprese emerge la centralità della sostenibilità ambientale. Milano è tra le città coinvolte nel programma europeo “NetZeroCities” e, per questo, ha più che mai bisogno di una visione di lungo periodo in materia di politiche di clima ed energia capace di coinvolgere tutti gli stakeholder locali. A questo, come sottolineano le imprese della Milano Smart City Alliance, va aggiunto il capitale umano, ovvero la valorizzazione dei cittadini e delle loro skill digitali, al fine di favorire diffusa e piena partecipazione alla creazione della città smart, in un circolo virtuoso dove i processi urbani vengono alimentati, e a loro volta alimentano, i bisogni di chi abita le città.

«Il futuro delle nostre città dipenderà, sempre di più, dalla loro capacità di accelerare drasticamente su transizione energetica e trasformazione digitale in primis - ha dichiarato Gioia Ghezzi, vicepresidente di Assolombarda con delega a Infrastrutture, Mobilità e Smart City e Presidente della Milano Smart City Alliance -. Grazie a studi di questo tipo, l’Associazione Milano Smart City Alliance (Msca) - intende fornire al territorio e alle istituzioni strumenti concreti: piattaforme, “proofs of concept”, esperimenti catalizzatori che permettono di misurare la realtà, interpretare i dati e, soprattutto, stabilire una strategia di lungo periodo e policies utili a rendere Milano una vera e propria smart city globale. Una sempre più stringente alleanza tra istituzioni e imprese è fondamentale per passare dalle intenzioni alle azioni e accelerare il cambiamento».

Loading...