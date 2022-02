Mobilità elettrica, il 16% delle imprese è in fase di transizione avanzata

Ascolta la versione audio dell'articolo

Uno spaccato della filiera italiana alle prese con la transizione più radicale di sempre, quella verso la mobilità elettrica. Che mette in evidenza il posizionamento delle varie imprese e, soprattutto, i fabbisogni a cui la politica industriale è chiamata a rispondere. A realizzare la survey è stata l’Università di Ferrara in collaborazione con Anfia, Anie, Ancma e Motus-E. Dallo studio emerge una “matrice” di transizione che identifica quattro tipologie prevalenti di imprese. Il 16% delle imprese del campione è in fase di transizione avanzata, per un’azienda su tre dell’indotto l’elettrico resta un business marginale.

I quattro gruppi

Nel tessuto industriale «la transizione della filiera dalla mobilità tradizionale alla mobilità elettrica è già realtà» sottolinea lo studio coordinato da Giorgio Prodi. Rispetto al campione studiato dal gruppo di lavoro – 122 imprese, il 70% delle quali ha risposto al questionario sulla transizione – per il 16% delle imprese, operanti nella filiera della mobilità tradizionale, l’elettrico rappresenta già un business rilevante. Rientrano tra queste gli assemblatori di auto e moto. Per il 30% del campione, soprattutto tra i componentisti della meccanica tradizionale, l’elettrico invece è ancora un settore marginale.

Gli altri due gruppi individuati guardano a imprese di fatto estranee alla mobilità tradizionale. Nel primo gruppo, il 13% delle imprese ha nell’elettrico il suo core e rientra nella fase di transizione avanzata (nuovi assemblatori). Nell’ultimo gruppo invece – 12% – il business dell’elettrico resta marginale, si tratta soprattutto di fornitori di componentistica elettrica o elettronica. A chiudere il cerchio dal punto di vista statistico è il 29% del campione che non appartiene a nessuna delle quattro tipologie.

Ricerca, Sviluppo e formazione

Lo studio fa emergere come le attività di R&S, accanto alla formazione, rappresentino i fattori fondamentali per la transizione della filiera. In questa direzione, dunque, andrebbero concentrate le misure di politica industriale a sostegno della trasformazione delle filiere italiane dell’automotive. Alla luce del fatto che« la transizione non richiede solo maggiori volumi di R&S, ma anche nuovi modi di condurre le attività».

Secondo gli intervistati, l'elettrificazione della filiera e la collaborazione con aziende prima estranee al settore della mobilità ha introdotto novità rilevanti nei progetti, ha esteso le reti di collaborazione, richiedendo di nuove competenze e abbreviando in maniera drastica tempi di sviluppo e prototipazione. Dalla survey emerge come le imprese che lavorano di più su Ricerca & Sviluppo siano quelle più avanzate nella transizione e che in oltre il 63% dei casi sono proprio i clienti – i fornitori nel 48% delle risposte – rappresentare i partner dei progetti.