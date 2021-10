Mobilità elettrica, è tempo di puntare sulle nuove generazioni

Ascolta la versione audio di questo articolo

Dal 2035, con la messa al bando dei motori diesel e benzina, l'Europa dirà addio alle auto con motore a combustione per lasciare spazio, e strada, a quelle elettriche. L'obiettivo dell'Unione Europea è ridurre in maniera significativa le emissioni di CO2, un percorso che sembra ormai tracciato, ma che necessita di un forte supporto sia per informare gli automobilisti dei cambiamenti in corso sia per strutturare un ecosistema di servizi, capace di coprire adeguatamente tutto il territorio italiano e di far incontrare domanda e offerta.

Il tema della mobilità elettrica è stato analizzato durante il 3° Osservatorio Mobilità e Sicurezza organizzato da Continental Italia, con la collaborazione dell'istituto di ricerca Euromedia Research e di Kearney, società globale di consulenza strategica. Emerge la rappresentazione di una società, quella italiana, incuriosita dall'elettrico, ma ancora poco informata. I più propensi al cambiamento sono i giovani, mentre le generazioni più anziane, quelle con il potere di acquisto maggiore, sono più ostili alla svolta. “Occorre educare”, ha sottolineato Alessandro De Martino, amministratore delegato di Continental Italia, in occasione della presentazione dell'Osservatorio. “A oggi, solo un italiano su otto ha provato a guidare una Bev (Battery Electric Vehicle), nonostante ci siano settori di mercato potenzialmente in target per l'acquisto di un'auto elettrica, come coloro che vivono in provincia, in una casa autonoma con la possibilità di uno spazio per la colonnina di ricarica e non percorrono più di 150 km al giorno, pari circa al 71% degli italiani intervistati durante la nostra ricerca”.

Il profilo dell'automobilista BEV

Due italiani su tre, ovvero il 66,1% degli intervistati, dicono di essere potenzialmente interessati all'acquisto di un'auto elettrica (il 55,5%) oppure affermano di essersi informati o di possederne già una (il 10,6%). Gli interessati sono uomini che hanno un'auto di proprietà alimentata a benzina e percorrono tra gli 11 e i 50 chilometri al giorno. Hanno un garage dove installare una wall box, vivono al Sud e nei Comuni della Provincia e appartengono alla generazione Y (27- 41 anni). I curiosi, invece, sono per lo più donne, gli appartenenti alla generazione Z, i residenti al Sud e nelle città di Provincia. Rientrano nel 68,9% degli intervistati che ha dichiarato di non aver avuto ancora l'occasione di guidare un'auto elettrica, ma di essere interessato a farlo appena ne avrà l'opportunità. I disinteressati, infine, sono i Baby Boomers (57-75 anni) che vivono in Comuni di Provincia, in particolare nel Nord Ovest, senza un garage e percorrono meno di 10 chilometri al giorno. Non hanno mai provato a guidare un'auto elettrica e non sarebbero interessati all'acquisto nemmeno in presenza di incentivi. Sono gli stessi che pensano che fra 10 anni il parco circolante sarà ancora a motore endotermico. In generale, le auto elettriche in Italia sono diffuse per lo più al Nord, nelle grandi città, presso automobilisti che hanno un box, quindi con possibilità di avere una colonnina di ricarica, appartenenti alla generazione Y con un reddito elevato. Rispetto all'Unione Europea, però, l'Italia sconta un gap, in quanto, nel 2020, nel nostro Paese è stato venduto solo un 4% di auto elettriche, a fronte di un 10% UE.

La Renault Megan E-Tech 100% Eletric.

Le proposte delle case automobilistiche