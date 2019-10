Mobilità, Milano al sesto posto nella classifica delle città dove si viaggia meglio La mobilità urbana cambia e anche le abitudini dei viaggiatori, ma l'auto resta la regina del trasporto. Dalla ricerca Kantar emerge una panoramica delle situazione attuale con anche l'opinione degli abitanti di oltre 20.000 persone di trentuno città. di Giulia Paganoni

3' di lettura

Berlino, Mosca e Auckland sono le città leader nel mondo per la mobilità urbana, secondo una nuova analisi dello studio Mobility Futures di Kantar. Attraverso il City Mobility Index di Kantar misura le città più accessibili, sia dal punto di vista delle opzioni di spostamento, sia per la disponibilità ed accessibilità economica delle opzioni.

Berlino leader. Milano al sesto posto.

La capitale tedesca è in cima all'indice City Mobility grazie ai suoi trasporti convenienti, alla possibilità di accesso a una vasta gamma di infrastrutture di trasporto pubblico e ai propri servizi di sharing. Al contrario, a causa di un'infrastruttura pubblica limitata, Johannesburg, Sao Paulo e Nairobi sono oggi in fondo alla classifica. Milano è a sesto posto della classifica.

Cantar ha realizzato uno studio offre una panoramica della situazione mobilità a livello mondiale e aiuta a definire le strategie di business per gli attori tradizionali e per i nuovi entranti, grazie all'opinione di più di 20.000 persone appartenenti a 31 città diverse, abbinato a interviste in profondità rivolte ad esperti del settore.

Kantar, nel suo indice Green Commuter, ha inoltre valutato le più grandi città del mondo in base al loro approccio sul tema ambientale. Secondo l'analisi, le città asiatiche stanno introducendo mezzi di trasporto ecologici, con Tokyo in testa alla classifica seguita da Pechino e Singapore. In queste città, un numero molto basso di automobilisti utilizzano la propria vettura e, allo stesso tempo, un'ampia percentuale di cittadini si muove per l'urbe a piedi, in bicicletta o semplicemente usando i mezzi pubblici.

Panoramica globale della mobilità: l'auto ancora uno status symbol sociale

A livello generale, l'auto rimane regina indiscussa dei trasporti. I pendolari, infatti, preferiscono ancora muoversi con i mezzi proprio per un fattore di comodità e per un fattore sociale: il mantenimento del proprio status symbol. Ciononostante, Amsterdam e Copenaghen sono le prime città al mondo per numero di ciclisti, rispettivamente al primo e secondo posto nell Cycle Index di Kantar. Pechino completa il podio. Invece, gli abitanti di Tokyo e Manchester sono i più grandi camminatori del mondo, con la percentuale di lavoratori che scelgono di recarsi in ufficio a piedi rispettivamente del 18% e del 16%.

Sono invece tecnologici nella mobilità gli abitanti del Sud-est asiatico, dove si fa ampio uso delle app di viaggio: i residenti di Mumbai e Jakarta usano in media oltre cinque app per muoversi in città.

Sorprende che nella Cina continentale, il numero medio di app è inferiore rispetto al resto del mondo, ma questo è dovuto al fatto che i fornitori di auto e bike sharing si siano già integrati con altre app più utilizzate, come Baidu, così da rendere le proprie offerte ancora più accessibili.

Milano, prima città italiana al sesto posto

Nel Vecchio Continente è la capitale del Regno Unito a posizionarsi al primo posto per l'attenzione all'ambiente, grazie alla vasta rete ferroviaria e metropolitana che dispone.

Milano si posiziona la sesto posto della classifica, seguita da Londra al nono e Parigi che chiude la top ten.

Il capoluogo lombardo si attesta all'ottavo posto a livello globale e al terzo in Europa appena dietro ai leader Tedeschi, ma scende drasticamente dietro ai vicini d'oltralpe da Parigi ad Amsterdam a Londra, quando si valuta il sistema dei trasporti integrati dal punto di vista ambientale, a causa dell'alta percentuale di viaggiatori che scelgono di viaggiare in auto, soli (24.4%).

In ogni caso, segnali positivi sono emersi: gli individui sono aperti al cambiamento e alla valutazione delle modalità di spostamento nella propria città. Gli “automobilisti solitari” sono proprio quelli che più cercano alternative ed evidenziano un desiderio crescente di muoversi a piedi, in bici, o in auto come passeggero, invece che alla guida, per valorizzare in modo migliore il tempo dello spostamento.

Milano ha adottato un Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (Pums) che ha come obiettivo il cambiamento radicalmente dello stato della mobilità della città nei prossimi dieci anni. Si promuovono una serie di opzioni di sharing, fra cui auto, scooter, bici, ebike, monopattini, aumento (e migliormaento) della viabilità ciclabile, e la costruzione di un Sistema di Mobility as a Service (Maas) che include l'integrazione della tariffazione del trasporto pubblico. L'obiettivo è quello di disporre di un unico “biglietto” di trasporto che permetta l'accesso a tutti i modelli e servizi di trasporto, incluso il sistema di sharing.