Mobilità pulita, su misura per le aziende i parchi veicoli tutti green studiati da IrenGO

La mobilità a emissioni zero oggi è possibile. Tra veicoli elettrici ormai facilmente producibili, colonnine di ricarica per le auto green sempre più diffuse nelle nostre città e servizi di e-mobility, quello che fino a pochi anni fa era ancora un sogno oggi può essere una realtà a portata di mano. In una società in cui il traffico veicolare è tra le principali fonti di inquinamento, IrenGO, la linea di business targata Iren dedicata alla e-mobility, ha scelto di credere a un futuro in cui gli spostamenti diventeranno sempre più ecologici.



Soluzioni di mobilità elettrica su misura - L'offerta di mobilità verde creata da IrenGO ha l'obiettivo di trovare la soluzione ad hoc per ogni azienda o pubblica amministrazione, albergo o ristorante, o qualsiasi altra attività che ambisca a mettere in campo soluzioni più in sintonia con la conservazione del nostro Pianeta, abbattendo le emissioni inquinanti ma anche i costi di manutenzione e di consumo. La ricarica elettrica dei veicoli infatti, oltre che far bene all’ambiente, alla lunga farà bene anche al portafoglio dal momento che il prezzo dei carburanti tradizionali è parecchio più elevato rispetto a quelli alternativi.



Dai veicoli alla ricarica green – Le aziende possono rivolgersi a IrenGO per una consulenza gratuita sulla migliore soluzione integrata per la mobilità green. Viene infatti proposto un servizio tutto compreso in base alle esigenze della singola impresa che va dall'uso di e-bike, e-scooter e monopattini elettrici, fino all’elettrificazione della flotta aziendale tramite i partner di noleggio a lungo termine IrenGO. Ciò che contraddistingue IrenGO è l’expertise nell’offrire una gamma completa di prodotti di mobilità elettrica e una fornitura di energia 100% da fonti rinnovabili per una transizione ecologica immediata e semplice. Nel pacchetto sono comprese le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Queste, utilizzando energia elettrica al 100% green prodotta dagli impianti idroelettrici del Gruppo, assicurano la sostenibilità dell'intera filiera. Installazione, manutenzione e pratiche amministrative sono a carico di IrenGO: le aziende usufruiscono del servizio chiavi in mano e in esso sono comprese, oltre alle connessioni alla rete, anche le app e i software con cui monitorare ed utilizzare il servizio. L’esperienza utente continua sulle strade grazie all’app IrenGO, disponibile per Android e iOS, per la ricarica alle colonnine pubbliche.



Aiutiamo le aziende ad essere sostenibili ed ecologiche - Ancora alle aziende, Iren propone anche una svolta green della conversione delle forniture di luce e gas, con programmi che coinvolgono tutta la filiera dell’impresa. Prezzo bloccato o variabile, a seconda delle esigenze, il servizio fornito è sempre nel segno della massima sostenibilità e del rispetto ambientale.



Arriva la e-flotta targata Renault - Ma è sul suo “core business”, il fronte mobilità, che Iren sta realizzando un programma davvero rivoluzionario sul fronte ambientale. Come documenta il contratto siglato con Renault, vincitrice dalla gara pubblica indetta dalla stessa multiutility per una megafornitura. Il costruttore di auto francese sta rifornendo il gruppo Iren con una vera e propria flotta green composta di 320 veicoli elettrici, da consegnare in più tranche da qui al 2023, che si aggiungeranno a quelli già operativi per arrivare a un totale di 540. Si tratta di auto di servizio, furgoni, camioncini che il personale Iren utilizzerà quotidianamente per i suoi servizi sul territorio. Un parco automobilistico interno a emissioni zero per un’azienda che del green ha fatto la sua missione.





