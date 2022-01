Mobilità sostenibile, al Ces 2022 sbarcano le soluzioni della turca Togg

Karakaş ha affermato di offrire molto più di un'auto completamente connessa con i servizi che l’azienda chiama "Togg Smart Life”. “Stiamo lavorando a soluzioni che forniranno un'esperienza di mobilità confortevole con l'ecosistema formato attorno al nostro veicolo intelligente.

La piattaforma progettata in collaborazione con la startup IoT turco-tedesca Home-ix, accede ai comandi di tutte le API nel suo software in background, che include le API di tutti i dispositivi smart connessi, come smartphone, sistemi di smart home, assistenti digitali e reti intelligenti.

Togg produrrà in proprio anche le batterie elettriche destinate ad alimentare le nuove auto, tramite la Siro Silk Road Clean Energy Solutios, grazie a una Joint venture con Farasis Energy. L’obiettivo è quello di offrire le batterie proprietarie per tutti i tipi di veicoli elettrici e di consolidare una realtà non-automotive come fornitore di batterie e sistemi di immagazzinamento di energia.

Nei piani di Togg c’è quello di produrre 1 milione di veicoli in 5 diversi segmenti entro il 2030. Il primo prodotto di serie Togg sarà tuttavia un e-SUV, disponibile per i pre-ordini da fine 2022 e su strada dalla primavera 2023 in Turchia. Toggo non vuole rimanere tra i confini nazionali ma intendere espandersi nel mercato europeo, a partire da Italia, Germania, Francia, Spagna e Svezia.

Successivamente entreranno in produzione i modelli berlina e Hatchback sempre di segmento C. Con l'aggiunta del B-SUV e del C-MPV alla famiglia nei prossimi anni, si completerà la gamma prodotti che condividono lo stesso DNA e la stessa piattaforma.