Mobilità sostenibile, a Citemos in vetrina le tecnologie

Da oggi e fino al 12 ottobre Vicenza diventa capitale della Tecnologia e della mobilità sostenibile. L’evento si chiama Citemos e spazia dal decreto sui cambiamenti climatici e promozione dell’economia circolare al Climate Action Summer dell’Onu.

Così gli imprenditori si interrogano sulle applicazioni pratiche di interventi fondamentali per favorire lo sviluppo sostenibile, e chiedono al Governo di attivarsi concretamente per ridurre i livelli di inquinamento nelle nostre città con provvedimenti che guardino alla micro mobilità del lavoro sostenendo il ricambio del parco circolante. L’iniziativa è di Confartigianato Imprese Vicenza: gli artigiani chiedono politiche rapide e incisive che guardino al lungo periodo. Citemos - una delle maggiori manifestazioni del Paese dedicate alla tecnologia e alla mobilità sostenibile, co-organizzato da Comune di Vicenza e Confartigianato - propone una settimana di incontri dedicati alla riflessione e alle proposte pratiche per attuare un’autentica politica dello sviluppo sostenibile. Per otto giorni il meglio delle Istituzioni, della Ricerca, dell’Università, delle associazioni ambientaliste e del Giornalismo dibatteranno sul futuro della mobilità nelle città con nuovi mezzi di trasporto, ma anche con nuove norme per regolare un traffico diverso come evidenziato dall’uso dei monopattini.