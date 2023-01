Mobilità sostenibile, consegnati 7 treni Blues in Sicilia, Toscana e Sardegna

Le risorse

La Regione Toscana è quella dove Trenitalia ha investito più risorse sui Blues, circa 293 milioni di euro per 44 convogli. In Friuli Venezia Giulia, al netto dei contributi regionali, l’investimento è stato di circa 57 milioni per 11 Blues, cifra di poco superiore a quella usata in Sardegna (52 milioni) con 12 treni, di cui 9 in co-finanziamento tra Trenitalia e la Regione Autonoma Sardegna e 3 da Trenitalia.

Per l’acquisto di 13 treni a nuova generazione in Calabria Trenitalia ha speso 35 milioni, nel Lazio la spesa è stata di 20 milioni (3 Blues ma solo 3 nuovi treni). In Sicilia i Blues sono stati interamente acquistati dalla Regione e poi concessi a Trenitalia.

Secondo l’amministratore delegato di Trenitalia Luigi Corradi questi treni «contribuiscono a rispondere meglio alle esigenze del territorio e, contestualmente, ad abbassare l'età media nazionale dei treni regionali in circolazione in Italia che saranno, in questo modo, i più giovani e moderni d'Europa».

Intanto Rfi investe nell’elettrificazione

Di certo Rfi, la società capofila del Polo infrastrutture del gruppo Fs, continua a ritenere prioritario l’investimento sull’elettrificazione. Sono già state impiegate risorse per la progettazione e la realizzazione dell’elettrificazione di oltre 1.500 chilometri di linee non ancora elettrificate e sono in programma ulteriori interventi su oltre 270 chilometri di linee: a livello economico questo si traduce in un investimento complessivo da 2 miliardi di euro, di cui 700 milioni provenienti dai fondi Pnrr.

Tra le linee su cui sono già state investite risorse per la progettazione e la realizzazione dell’elettrificazione la Como-Lecco, il bacino Veneto, la Trento-Bassano, l’Empoli-Siena, la Salerno-Mercato S.S.-Avellino-Benevento, la Foggia-Potenza, la Cagliari-Decimomannu-Iglesias/Carbonia. Su sette linee Rfi ha programmato l’elettrificazione: Brescia-Parma, Monza-Molteno, Calalzo-Ponte nelle Alpi, Cerea-Isola Della Scala, Legnago-Rovigo, Vicenza-Schio, Granarolo F-.Lugo-Lavezzola.