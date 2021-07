Mobilità sostenibile e aerospazio, Its da record con il 98% di occupati

3' di lettura

La medaglia d’oro è arrivata con l’ultimo monitoraggio Istruzione-Indire: il corso Its biennale in automazione e sistemi meccatronici - che ha visto inseriti in azienda il 100% degli studenti che lo hanno frequentato - è risultato il primo in assoluto in Italia sugli oltre 200 percorsi Its valutati. E in autunno si sta ragionando di far partire altri due percorsi, sempre sulla meccatronica, in particolare sulla gestione dei veicoli elettrici, facendo così salire i corsi dagli attuali 5 (4 a Torino, 1 a Novara) a 7.

Siamo all’Its per la Mobilità Sostenibile Aerospazio/Meccatronica del Piemonte; un fiore all’occhiello del sistema italiano di istruzione terziaria professionalizzante non accademica. Nata nel 2010, oggi questa Fondazione Its conta oltre 200 aziende partner, dirette e indirette, circa 300 studenti tra primo e secondo anno di corso, che si specializzano nella progettazione, sviluppo e programmazione di sistemi meccatronici, nell’automazione industriale, nella logistica industriale e utilizzano le principali tecnologie abilitanti di Industria 4.0.

«Le chiavi del successo sono due - ci racconta Sigfrido Pilone, direttore dell’Its -. Primo, il legame molto stretto, fin dalla fase di progettazione dei percorsi, con imprese e territorio. Da noi, oltre l’80% della docenza proviene dal mondo produttivo. Secondo, facciamo moltissima attività “on the job”, secondo un modello consolidato di formazione specialistica tarata sulle esigenze del tessuto industriale piemontese che vanta una storia di oltre 60 anni. I nostri corsi hanno tutti una durata complessiva di 1.800 ore (900 ore l’anno), di cui più di 600 in azienda. Le restanti (1.200 circa) in laboratori innovativi ed all’avanguardia, al fianco di tecnici e professionisti delle aziende, delle università e dei centri di ricerca».

I risultati si vedono: a un anno dal conseguimento del diploma di tecnico superiore il 98% degli studenti è occupato, e nel 100% dei casi in un impiego coerente con il percorso di studio e lavoro svolto nel biennio.

La regione Piemonte, ha aggiunto Pilone, «ci dà una mano importante, in alcuni anni finanziando anche oltre l’80% del costo di ogni corso. Con i nuovi fondi in arrivo con il Pnrr, miglioreremo ancora sedi e attrezzature; poi faremo crescere i percorsi per permettere a più studenti di potervi accedere. Crediamo molto nello sviluppo e nel supporto delle comunità locali: dopo aver formato il ragazzo presso i nostri laboratori proponiamo tirocinio e assunzione in aziende del territorio di provenienza».