Mobilità sostenibile: il gap delle città italiane rispetto agli obiettivi europei 2030

Nel 2020, la maggioranza delle flotte di autobus (62%) era composta da veicoli più inquinanti, con una situazione particolarmente critica a Cagliari, Napoli e Catania. I capoluoghi delle 14 città metropolitane, hanno in media 1,5 km di ciclabili ogni 10mila abitanti, molto al di sotto dell’obiettivo ideale di almeno 10 chilometri.

Una disponibilità di infrastrutture per la ciclabilità ben lontana da quanto presente in altre città europee come Helsinki (20 km) e Amsterdam (15 km).La presenza di automobili per abitante è aumentata in quasi tutte le città nel periodo 2016-2021, mantenendo l’Italia tra i paesi europei con il più alto tasso di motorizzazione.

Per quanto riguarda la ripartizione modale dei trasporti, secondo i dati forniti dall’indagine Audimob di Isfort e rielaborati nei rapporto Mobilitaria, l’obiettivo di ridurre la quota di spostamenti effettuati con mezzi motorizzati privati al di sotto del 35% del totale appare ancora lontano: nel periodo 2017-2019 la quota quota variava infatti dal 51% a Genova al 76% a Reggio Calabria e Messina.

Infine, come emerge dai dati annuali gestiti dall’Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione dell’Ambiente (Ispra), l’incidenza delle emissioni da trasporto stradale è passata dalle 31.468 kt del 1990 (21%) alle 32.372 del 2019 (34%). Una situazione diversificata tra le 14 città metropolitane, con Bologna e Roma che registrano i maggior incrementi (+50%), che richiede azioni concrete per diminuire del 55% al 2030 le emissioni o addirittura azzerarle, come si sono impegnate a fare le città NetZero2030.

Il ruolo dei Pums

Tra gli strumenti chiave per promuovere la decarbonizzazione e affrontare le sfide legate alla mobilità, spiccano i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile, esaminati nel dettaglio per ogni città metropolitana all’interno del rapporto Mobilitaria.