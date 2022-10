Mobilità sostenibile nuova questione meridionale: primi posti quasi solo al Nord

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

La “questione meridionale” riguarda anche la mobilità sostenibile. Milano, Firenze, Venezia, Roma, Bologna sono le prime cinque città più virtuose: tutte situate nelle regioni settentrionali, a parte la capitale. Reggio Calabria, Palermo, Siracusa, Catania e Messina sono le ultime, in fondo alla classifica.

A dirlo, in maniera abbastanza impietosa, è l’Indice di mobilità sostenibile (Ims), elaborato dall’Osservatorio omonimo costituito all’interno del gruppo Agici finanza d’impresa e basato su 24 indicatori compresi in sette diverse macro-aree: trasporto privato, trasporto pubblico, mobilità dolce, sharing, integrazione, salute e sicurezza, logistica last-mile (ultimo miglio).

Loading...

La sostenibilità dei sistemi di trasporto

L’Ims 2022 è alla terza edizione e fa parte del quarto Rapporto del progetto Osmm – Optimal Sustainable Mobility Mix – nato nel 2018 «per fornire soluzioni concrete per facilitare la transizione verso forme di mobilità sostenibili» spiega Stefano Clerici, direttore scientifico dell’Osservatorio. «L'obiettivo – prosegue Clerici – è identificare le opportunità per il sistema e gli operatori derivanti dallo sviluppo di sistemi Mobility as a Service (Maas) in Italia e definire una roadmap di azioni concrete per la loro adozione nelle nostre città, partendo da una chiara definizione dello stato di salute della mobilità all'interno di queste».

Lo studio di quest’anno, intitolato “Digitalizzazione e integrazione per il futuro della mobilità urbana. Politiche pubbliche e strategie degli operatori per costruire un ecosistema Mobility as a Service nelle città italiane” – la presentazione è in programma il 7 ottobre a Milano nell’ambito di un convegno – valuta da un lato la sostenibilità dei sistemi di trasporto nelle città italiane attraverso l'Indice di Mobilità Sostenibile – lanciato da Agici nel 2020 e che quest'anno analizza più di 40 città italiane – per identificare le principali criticità e punti di forza di ciascuna e suggerire così politiche e investimenti mirati. Dall’altro si focalizza sui sistemi Maas, chiarendone gli aspetti relativi ai possibili modelli di funzionamento e al ruolo di operatori e istituzioni, «inclusi gli interventi necessari per costruire un contesto favorevole perché – sottolinea Michele Perotti, responsabile dell’Osservatorio mobilità sostenibile – affinché le iniziative abbiano successo è necessaria la presenza di un'offerta di servizi di mobilità (a partire dal trasporto pubblico locale) efficienti».

Milano indica la strada

Indice e Rapporto dell’Osservatorio arrivano quasi in concomitanza con l’attivazione da parte del comune di Milano dell’Area B, che amplia notevolmente (rispetto alla già esistente Area C) la zona di divieto per i veicoli più inquinanti. Ma non mancano le polemiche da parte soprattutto dei numerosi pendolari.