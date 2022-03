Mobilità urbana, in arrivo 4,7 miliardi per 15 progetti tra metro e tram: ecco cosa viene finanziato

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Conferenza Unificata ha dato il via libera ai decreti per un investimento totale di 6,7 miliardi destinati a migliorare il trasporto rapido di massa in cinque grandi città e al rinnovo del parco autobus. Uno schema di decreto del ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili di concerto con quello dell’Economia e delle finanze, in particolare, mette sul tavolo oltre 4,7 miliardi nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza che andranno all’estensione e al potenziamento delle metropolitane (11 progetti) e del trasporto rapido di massa (rete tranviaria; quattro progetti). Risorse per 15 interventi complessivi.

Il secondo decreto prevede invece uno stanziamento di 1,9 milioni di euro per il rinnovo del parco autobus urbani che saranno sostituiti con autobus a zero emissioni. Con un terzo schema di decreto licenziato dalla Conferenza Stato Regioni saranno destinati altri 1,7 miliardi a Regioni, Province e Città metropolitane per la manutenzione straordinaria della rete stradale secondaria

1,6 miliardi alla linea C di Roma

Per quanto riguarda le linee metropolitane, dalla tabella che fotografa il piano di riparto dei fondi, e che riportiamo in coda a questo articolo (allegato 1), emerge che, al primo posto della classifica delle opere che assorbono i finanziamenti (oltre 4,4 miliardi) c’è Roma, con 1,6 miliardi che vanno a finanziare due progetti della linea C della metropolitana (sub-tratta funzionale da stazione Venezia a stazione Fori Imperiali, finanziamento ammesso 610 milioni di euro, e tratta T2 - lotto costruttivo. con un finanziamento di 990 milioni ). Al secondo troviamo la metropolitana automatica di Torino (linea 2, tratto “Politecnico Rebaudengo”), da ultimare entro il 2031, con risorse pari a un miliardo.

Al terzo posto, con quasi 800 milioni di euro, Napoli, tra (oltre 631 milioni) il nuovo collegamento in sede propria tra la stazione Av (Alta velocità) di Afragola e la rete metropolitana (lotto 1°, stralcio I), e oltre 163 milioni per lo stralcio II. La città metropolitana di Milano ottiene in tutto 610 milioni, così ripartiti: 420 vanno al prolungamento della linea metropolitana M4 dall’aeroporto di Linate a Segrate; 180 milioni di euro per la M1 prolungamento quartiere Baggio - Olmi - Valsesia; 5 milioni e 500mila euro al prolungamento della linea M3 San Donato Milanese - Asta paullese e 4 milioni e mezzo alla nuova linea metropolitana M6 ramo Sud. Chiude la classifica Genova, che ottiene circa 418 milioni: 398 per lo skymetro Val Bisagno Genova; 20,8 per il prolungamento della metropolitana da Brin a Canepari e per le opere di adeguamento idraulico del tratto tombinato di Valle del Rio Maltempo, affluente del torrente Polcevera.

In arrivo 173 milioni per la linea tramviaria Termini - Vaticano - Aurelio

Per quanto riguarda invece l’allegato 2, anch’esso riportato qui di seguito, degli oltre 333 milioni messi a disposizione circa 173 vanno a Roma, e in particolare alla linea tramviaria Termini-Vaticano-Aurelio (Roma capitale ottiene anche 11,2 milioni per il deposito di Centocelle est). Al comune di Milano vanno 122,2 milioni per l’ampliamento del deposito gallaratese dei treni della linea metropolitana 1; a quello di Piacenza vanno 26,5 milioni per il sistema di trasporto rapido di massa per il collegamento tra la stazione ferroviaria di Piacenza e il nuovo polo ospedaliero.