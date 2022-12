Mobilità, verde, recupero spazi: nelle metropoli spinta alla rigenerazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Migliorare le infrastrutture per la mobilità e recuperare gli spazi abbandonati sono le due priorità che i residenti delle grandi città italiane indicano per riqualificare l’ambiente urbano. Il 75% dei romani chiede metropolitane, strade e ferrovie contro una media nazionale del 56%, mentre il recupero dei siti abbandonati è il problema principale a Milano e a Torino dove viene indicato come grave questione da affrontare rispettivamente dal 62% e dal 57% dei cittadini contro una media nazionale del 51 per cento. I trasporti sono la priorità anche a Genova (64%), Napoli (60%) e Palermo (54%).

Sono alcuni dei dati dell’indagine campionaria che Swg ha realizzato per Confindustria Assoimmobiliare su 1.800 cittadini residenti nelle sei maggiori città italiane e che il 9 novembre sarà presentata all'assemblea annuale dell'associazione del mondo immobiliare. Dall’indagine emerge chiaramente come la rigenerazione urbana stia diventando una parola chiave per gli abitanti delle grandi città (l’88% degli intervistati è favorevole a grandi opere di riqualificazione urbana) non soltanto per risolvere le gravi emergenze che ci allontanano dalle performance delle metropoli europee, ma anche per una trasformazione più radicale e di medio periodo dell’ambiente urbano.

Le città dei 15 minuti

La “città dei 15 minuti” sta diventando una prospettiva molto concreta e richiesta, è entrata nella vita quotidiana degli italiani con il Covid e si sta trasformando in una visione politica reclamata dal basso, che ha però bisogno di concretizzarsi in servizi, progetti e investimenti. «Nell’immaginario degli intervistati - spiega la ricerca - l’idea di città del futuro è piuttosto omogenea e cambia poco in base al comune di residenza. L’aspettativa non è solo quella di città più digitalizzate e caratterizzate da una mobilità sostenibile, ma anche di una maggiore fruibilità e di una minore separazione funzionale degli spazi».

È così che l’83% dei cittadini vuole connessioni wifi, l’82% chiede edifici pubblici, trasporti e servizi interconnessi via web, l’81% domanda di potersi muovere con mezzi sostenibili come biciclette o monopattini, l’80% ritiene importante che ogni quartiere abbia una propria vita, spazi in cui uscire e stare insieme e che non ci si debba spostare anche solo per andare al cinema o fare un giro per negozi. «Speriamo che questa consapevolezza crescente dei cittadini aiuti la buona politica a fare scelte corrette di medio e lungo periodo anche se non danno spesso dividendi politici nell’arco temporale del proprio mandato», commenta la presidente di Assoimmobiliare, Silvia Rovere.

La mappa della vivibilità

La situazione di partenza è ovviamente molto diversa da città a città e così viene registrata dalle interviste. Milano stacca tutti per livello di fruibilità percepita dai propri abitanti (indice sintetico 6,8 su una scala da 1 a 10), seguita da Torino (6,4). Sotto la sufficienza Genova (5,7) che però recupera un decimale rispetto all’analoga ricerca di due anni fa, Roma (5,3) assolutamente stabile, Napoli (4,7) e Palermo (4,3), entrambe in declino ulteriore rispettivamente di due e sei decimali.