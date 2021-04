Mobilità virtuosa, più che incentivi nuove abitudini

Le autostrade, sulle quali siamo nati, saranno sempre di più collegamenti tra aree urbane (dove avviene la maggior parte delle emissioni) che si vanno trasformando in smart city, nelle quali ci si muoverà con mezzi diversi da quelli con i quali ci si arriva. La mobilità è per larghissima parte locale e la transizione si giocherà soprattutto all’interno di queste aree, con l’ultimo miglio per le merci e la mobilità intermodale delle persone. La digitalizzazione favorisce enormemente questa evoluzione, come vediamo con le piattaforme che consentono la condivisione dei veicoli che siano essi auto, scooter, biciclette o monopattini, e l’integrazione di tutto ciò con autobus urbani e metropolitane.

La mia proposta è di passare a un sistema che incentivi non un singolo atto, l’acquisto, ma i comportamenti. Non una singola scelta ma le tante scelte quotidiane. Piuttosto che il contributo a pochi per l’acquisto di un bene è il momento di pensare di dare a ciascuno un budget da utilizzare per rendere meno onerosi i comportamenti virtuosi: per ridurre il costo della ricarica alle colonnine, del noleggio di un’auto o uno scooter elettrico, di una bicicletta o di un monopattino, del pedaggio autostradale per le auto elettriche, del parcheggio delle auto fuori dalle grandi città, del costo del trasporto degli oggetti che compriamo con l’e-commerce se nell’ultimo miglio viene usato un mezzo elettrico e altre cose ancora. Ci sono alcuni esempi: in molte città le auto ibride ed elettriche non pagano il parcheggio nelle strisce blu e quelle elettriche entrano gratuitamente nei centri storici. Quello di cui ora c’è bisogno è una strategia che, attraverso un sistema di incentivazione intelligente di

comportamenti virtuosi, ne favorisca la diffusione. Una specie di wallet per ciascun italiano il cui accesso sia condizionato ai comportamenti virtuosi. Bisogna soprattutto educare piuttosto che incentivare a fondo perduto. La sostenibilità è un interesse generale e tutti noi dobbiamo trovare il modo di rendere diffusi, comuni e infine normali i comportamenti che vanno in quella direzione. Uno sviluppo sostenibile consentirà alle attuali generazioni di soddisfare i propri bisogni, senza compromettere la possibilità delle future di soddisfare i propri. I cittadini, più consapevoli, chiederanno più mezzi elettrici, utilizzeranno di più l’intermodalità e diventeranno essi stessi i motori più potenti della transizione, in una sorta di grande cloud della mobilità sostenibile.