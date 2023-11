Mobilize Duo, il quadriciclo 100% elettrico svelato ufficialmente ad Eicma 2023

Ascolta la versione audio dell'articolo

Muoversi in città senza emettere Co2, agile a districarsi nel traffico ma con il maggior comfort possibile. Questo è quello che si prefigge il nuovo Mobilize Duo, la risposta del Gruppo Renault alla Fiat Topolino con cui andrà in concorrenza in questa nuova fascia di mercato destinata ben presto ad avere nuovi protagonisti. Mobile Duo viene proposto in due versioni: la prima, che raggiunge un massimo di 45 km/h si può guidare senza patente a partire dei 14 anni mentre il modello più “spinto” che tocca una velocità di 80 km/h necessita della patente B. Entrambi i modelli sono forniti di un motore elettrico inserito nella zona posteriore che garantisce un’ottima ripresa grazie alla coppia immediatamente disponibile. L’autonomia dichiarata da Mobilize si attesta a 140 km, ideale per brevi spostamenti anche extraurbani. La ricarica si effettua tramite il cavo di Tipo standard o Tipo 2, inserito in piccolo cofano nella parte anteriore, che è direttamente collegato al veicolo.

Le dimensioni a dir poco compatte, (2,43 m di lunghezza, 1,30 m di larghezza e 1,46 cm di altezza) son ideali per muoversi nel traffico cittadino e inoltre consentono di posteggiare il mezzo anche in perpendicolare: in pratica tre Duo parcheggiati in verticale occupano un posto auto in orizzontale. La struttura tubolare integra i pannelli laterali realizzati in polipropilene mentre i paraurti anteriore e posteriore sono praticamente identici e costruiti con una speciale plastica che rende i graffi invisibili. Questa scelta, di aver un solo tipo di paraurti, ha consentito a Renault di ridurre i costi di produzione e riparazione.

Da sottolineare che le due porte laterali in vetro che si aprono a gabbiano (verticalmente), scelta oculata per consentire ai passeggeri di uscire sempre dal lato giusto della strada, ma anche tra due veicoli parcheggiati. All’interno Duo offre spazio anche per un passeggero che si posiziona alle spalle del guidatore. Il sedile di quest’ultimo scorre su 20 cm per facilitare l’accesso del passeggero. La plancia, in stile anni 80/90 e in uno sgargiante colore arancione si presenta con una grafica che ricorda i sistemi hi-fi portatili emblematici della cultura hip hop. Il display posto al centro, mentre alla destra del volante c’è un altoparlante un comodo supporto dove inserire il proprio smartphone che può essere ricaricato con la porta USB presente. Duo sarà proposto in abbonamento o noleggio a lungo termine con servizi idonei a fine 2023.

E nel 2024 Mobilize prevede di lanciare anche Bento, la versione commerciale di Duo destinata agli operatori professionali che sarà proposto con la formula del noleggio a lungo termine. Bento in pratica si distingue da Duo per il cassone sul retro e per la mancanza del sedile passeggero che lascia il posto a un bagagliaio chiuso. Insieme, i due vani di carico offrono un totale di 700 litri di volume.