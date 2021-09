Mobilize, il marchio dei servizi per la mobilità di Renault rilancia la sfida della sostenibilità

4' di lettura

Alla IAA di Monaco Renault non ha presentato solo la Megane elettrica, ma anche diverse soluzioni sviluppate nell'ambito della nuova business unit Mobilize destinata a gestire sia la transizione ecologica che contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione dell'intero gruppo francese: si tratta, nello specifico, di servizi per incoraggiare l'introduzione di vetture elettriche e di soluzioni per lo stoccaggio dell'energia. Tra questi c'è il Battery Certificate un’applicazione che consente di creare un certificato che dimostri la capacità di energia residua della batteria sul proprio smartphone.

L'obiettivo è aumentare il valore residuo

La strategia di un un servizio del genere, a detta della stessa Mobilize, è di aumentare il valore residuale e il prezzo dell'usato a batteria e, di conseguenza, facilitarne la vendita, rassicurando i potenziali acquirenti sullo stato degli accumulatori. Già disponibile per la Zoe e le versioni elettriche di Kangoo e Twingo, il servizio sarà presto esteso a tutta la gamma alla spina oltre che per la stessa Renault anche per il brand affiliato nel gruppo, quello di Dacia. Con la prospettiva di ampliare ulteriormente la clientela interessata a Mobilize, ma anche a consolidare la prova di credibilità economica.

Charge Pass utile per la ricarica europea

Oltre a questa certificazione, Mobilize ha creato anche il Charge Pass, che facilita l'accesso a oltre 260 mila stazioni di ricarica in 25 Paesi europei e la Smart Charge, un'app che aiuta i clienti a ridurre i costi delle tariffe energetiche tramite l'ottimizzazione dei processi di rifornimento. L'offerta dei servizi connessi è stata sviluppata in parallelo a quella delle soluzioni per lo stoccaggio di energia, con l'obiettivo di promuovere l'uso di energia rinnovabile, oltre che per ridurre il gap tra produzione e fabbisogno di tipoenergetico, ma non solo e bilanciare di conseguenza le esigenze della rete della distribuzione.

Obiettivo Advanced Battery Storage

E ancora il progetto Advanced Battery Storage per creare una serie di stazioni di accumulo fisse tramite l'utilizzo di batterie esauste. Al momento, tra Douai in Francia e poi Elverlingsen in Germania è già stata istallata una capacità di 15 MWh, ma l'obiettivo è arrivare a 70 MWh. Sempre per garantire una seconda vita agli accumulatori delle elettriche si inserisce la collaborazione industriale coi tedesca delle Betteries AMPS per sviluppare soluzioni di stoccaggio modulari e trasportabili in grado, poi, di sostituire gruppi elettrogeni che sono alimentati con carburanti fossili.

Non soltanto servizi, ma anche l'auto Limo

Ma in Mibilize è nata un'auto a quattro porte, frutto della collaborazione tra il costruttore francese e i cinesi di Jialing Motors: la vettura è lunga 4,67 metri, alta 1,83 e ha un passo di 2,75 metri: come dire delle misure da segmento medio. Il design è completamente slegato dagli altri acquirenti dei modelli Renault e le proporzioni create dal muso corto, dal tetto alto e dalla coda fluente sembrerebbero favorire lo spazio interno. L’unico dato certo in questo senso riguarda la capacità del bagagliaio che è stata annunciata pari a solo 411 litri. Ulteriori in formazione saranno disponibile a breve.