Mobilize, obiettivo 20% del fatturato del Gruppo Renault entro il 2030

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il Gruppo Renault è pronto ad un cambiamento radicale, generando sempre più profitti dalla creazione di servizi e non solo dalla costruzione di automobili come anticipato dal piano Renaulution. Mobilize ha presentato la sua strategia per generare ricavi ricorrenti e raggiungere l'obiettivo di realizzare il 20% del fatturato del Gruppo Renault entro il 2030. Cuore dell'iniziativa sarà quello di sviluppare nuovo business model basato sul principio VaaS (Vehicle-as-a-Service), con un'offerta completa incentrata su un ecosistema software integrato.



Il modello Mobilize

Come sarà possibile ottenere questi risultati? Partendo da un modello che si baserà su Un ecosistema software completamente integrato che consente, a partire dal veicolo (Software Defined Vehicle), di offrire tutti i servizi ai clienti privati e professionali. Questo ecosistema farà leva sui componenti tecnologici già resi operativi dalle filiali di Mobilize. Tramite le sue filiali e il Gruppo Renault, Mobilize ha accesso a oltre 600 sviluppatori, che gli consentiranno di lanciare una prima versione del Software Defined Vehicle già dal 2023. Veicoli dedicati: Mobilize sviluppa i propri veicoli, al 100% elettrici e appositamente progettati per un uso dedicato, condiviso e intensivo.

Loading...

Benché i servizi Mobilize siano indipendenti dal brand o dai suoi modelli, i veicoli consentiranno agli operatori della mobilità di ottimizzare la riduzione del Tco. Servizi finanziari: Grazie a Rci Bank and Services, Mobilize propone servizi di finanziamento, assicurazione e pagamento. Per consolidare il legame tra le due aziende, Rci Bank and Services cambia nome e diventa Mobilize Financial Services. Energia: verrà proposta un'offerta completa di servizi connessi all'energia e alla ricarica per accompagnare i suoi clienti (operatori di mobilità, gestori di flotte e privati) a casa, al lavoro e per strada.

Questi servizi comprendono Mobilize Smart Charge, Mobilize Charge Pass (che dà accesso a oltre 260.000 punti di ricarica pubblici in Europa, incluse le 1.600 stazioni Ionity a ricarica rapida), il Certificato Batteria e il servizio di installazione di infrastrutture di ricarica effettuato da Mobilize Power Solutions. Manutenzione e Riparazione: Basandosi soprattutto sui dati della manutenzione predittiva dei veicoli, verrà utilizzata la rete di vendita e le Refactory del Gruppo Renault, come quella di Flins, per riparare e ricondizionare i suoi veicoli. Dando loro una seconda e una terza vita, Mobilize ne aumenta l'utilizzo e la redditività.