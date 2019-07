Mobis costruirà il secondo impianto di componenti EV in Corea

1' di lettura

Il produttore di componenti sudcoreano Mobis ha annunciato l'intenzione di investire 380 miliardi di Won (321 milioni di dollari) in un nuovo impianto di produzione di componenti per veicoli elettrici nel paese. Il nuovo stabilimento sarà costruito vicino a Ulsan, nel sud-ovest, accanto al principale impianto di produzione di veicoli di Hyundai Motor. Mobis ha attualmente una fabbrica di componenti per veicoli elettrici a Chungju, 150 km a sud di Seul, che produce motori di trasmissione, unità di guida elettroniche e moduli batteria integrati per EV e ibridi. Il nuovo investimento supporterà Hyundai Motor, che prevede di costruire 40.000 veicoli elettrici alimentati da celle di combustibile a idrogeno entro il 2022, arrivando a 500.000 entro il 2030.