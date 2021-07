Moby ammessa al concordato: collegamenti navali garantiti

2' di lettura

I collegamenti navali saranno garantiti. E nella vicenda che riguarda la compagnia di navigazione Moby c'è una schiarita. Il Tribunale di Milano, ha dichiarato (con decreto pubblicato lunedì 5 luglio) Moby S.p.A., la compagnia di navigazione del gruppo Onorato, ammessa alla procedura concordataria proposta dall'impresa. Ad annunciare il provvedimento è la stessa compagnia con una nota in cui annuncia che «dopo aver superato il periodo di emergenza Covid 19 grazie ad un focus sui ricavi e sulla marginalità, proseguirà in continuità il suo piano industriale e commerciale che ha già ottenuto un grande riconoscimento dal mercato in questo avvio di stagione turistica che conferma per la compagnia numeri in crescita».

Resta in attesa, invece, del pronunciamento del tribunale di Milano la Cin Tirrenia, sempre del gruppo Onorato che lo scorso maggio aveva presentato richiesta di concordato in continuità. E aveva presentato un piano industriale con cui si prevedeva la conferma dei collegamenti, in alcuni casi il potenziamento, e la rinuncia alle compensazioni pubbliche.

Dalle organizzazioni sindacali arriva un cauto ottimismo, come chiarisce Arnaldo Boeddu, segretario generale della Filt Sardegna. «In attesa di poter avere la possibilità di leggere l'intero contenuto del decreto , sopratutto, verificare se gli istituti di credito accetteranno il piano di rimborso proposto dall'armatore, per il momento guardiamo positivamente questo passaggio». Per il sindacalista, superato lo scoglio rappresentato dalla diverse fasi della procedura, «ci si dovrà necessariamente mettere attorno ad un tavolo in modo da trovare soluzione a tutti gli altri problemi che mettano in sicurezza i livelli occupazionali e di reddito fino ad ora espressi dalla Moby Spa ivi compresi quelli ascrivibili alle aziende satelliti come ad esempio la divisione della rimorchiatori».

Intanto l'attività del gruppo prosegue e registra una forte crescita, nell'ambito delle prenotazioni, con punte che arrivano all'ottanta per cento.

Il gruppo, inoltre, continua con le promozioni e le iniziative che vanno dal cosiddetto “biglietto sospeso” allo sconto del 100 per cento per ogni passeggero accompagnato da un altro pagante. Iniziativa valida con prenotazioni sino al 9 luglio e da effettuare entro il 30 settembre nei collegamenti con Sardegna, Sicilia, Corsica ed Elba.