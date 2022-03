Moby, con intervento Msc salvi i 6mila lavoratori

Ascolta la versione audio dell'articolo

Accordo e aumento di capitale: per il salvataggio di Moby la strada si spiana. Msc entra nell'azionariato della compagnia di navigazione del gruppo Onorato con una quota di minoranza, creando le condizioni per chiudere l'accordo con Tirrenia in amministrazione straordinaria entro il 31 marzo. Un'operazione, annunciata dal Gruppo Onorato con una nota, che dovrebbe aiutare la risoluzione della vertenza e salvare la compagnia.



L'annuncio



«La famiglia Aponte e la famiglia Onorato sono felici di comunicare di aver raggiunto un'intesa finalizzata ad un aumento di capitale in Moby S.p.a. da parte del gruppo MSC - scrive il Gruppo in una nota -. Quest'aumento di capitale è finalizzato a saldare Tirrenia in A.S. per consentire l'immediato risanamento del gruppo Moby e nell'interesse dei suoi 6.000 lavoratori. Il gruppo MSC entrerà in Moby con una partecipazione di minoranza».



La scadenza del 31 marzo



L'accordo arriva a una settimana di distanza dalla scadenza, fissata per il 31 marzo dal Tribunale di Milano per trovare un accordo tra i vertici di Moby (che controlla la Cin Compagnia italiana di navigazione) e i commissari di Tirrenia in amministrazione straordinaria. Proprio l'intesa è stata al centro degli incontri tra i rappresentanti dei due gruppi nelle scorse settimane.



L'appello del fondatore



Le scorse settimane, il fondatore e azionista unico Vincenzo Onorato, aveva inviato una richiesta appello al presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi e ai ministri Giorgetti e Orlando in cui ricordava sia le procedure di concordato preventivo in continuità di Moby e Cin sia le offerte del gruppo.



La mobilitazione in piazza



Il 21 marzo scorso la manifestazione in piazza davanti al ministero dello Sviluppo economico dei rappresentanti sindacali e dei lavoratori. A fine giornata la dichiarazione: «Abbiamo ricevuto l’impegno nel trasferire ai commissari di Tirrenia in amministrazione straordinaria e al Mims la necessità di dare evidenza alla tutela occupazionale, nel caso in cui non si arrivasse all’accordo sul piano del risanamento del debito con il gruppo Onorato».