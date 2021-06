Moby, operazione-verità sui conti in vista del concordato

5' di lettura

C’è attesa per la decisione del Tribunale di Milano sulle domande di concordato preventivo chieste per Moby e Cin, quest’ultima nata dalla cessione della compagnia statale Tirrenia alla famiglia Onorato. Non solo il Tribunale fallimentare, ma anche la Procura da tempo tiene sotto esame la situazione.

Operazione-verità sulle gestioni passate

Per cercare di ottenere il via libera dal Tribunale è stata fatta un’operazione-verità sulla gestione tra il 2015 e il 2020: una «voluntary disclosure» della compagnia della famiglia Onorato, un caso giuridico unico in Italia con l’obiettivo di «blindare» il concordato rispetto al rischio di revoca per atti censurabili e a danno dei creditori. L’operazione-verità è stata effettuata grazie alle due relazioni dello studio Chiaruttini, a seguito del mandato conferito da Riccardo Ranalli, professionista incaricato da Cin e Moby di attestare i piani. Le due relazioni fotografano 5 anni di gestione: dal 2015 quando esce dal capitale il private equity Clessidra. C’è poi l’emissione di un prestito obbligazionario da 300 milioni e viene erogata finanza per 200 milioni da parte di un pool bancario (Unicredit, Banco Popolare e Banca Imi).

Il travaso di risorse da Cin a Moby

Viene evidenziato come l’indebitamento si fosse riversato su Moby stessa e come la società avesse dovuto istituire un meccanismo volto a consentirle un accesso diretto alle risorse prodotte dalla gestione operativa di Cin. Così Moby ha proceduto nel tempo ad incassare direttamente gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di Cin, senza mai retrocederli a quest’ultima, al fine di reperire le risorse necessarie, tra l’altro, al rimborso dell’indebitamento.

Questa situazione ha portato all’insorgere una notevole posizione creditoria di Cin nei confronti di Moby tanto che il 16 marzo 2020 il collegio sindacale rimarcava come non vi fosse «più spazio per un drenaggio di risorse finanziarie a favore di Moby». Cin nel 2016-2019 ha messo a servizio di Moby buona parte delle risorse prodotte dalla sua gestione caratteristica, per un importo ben maggiore rispetto a quanto ricevuto e pari a 165 milioni, di cui 95 milioni come dividendi e riserve di patrimonio netto, e 70 milioni come saldo netto del rapporto di credito-debito infragruppo.

L’esborso veniva in parte finanziato con le disponibilità di Cin e mediante anticipazione di cassa su crediti vantati da quest’ultima in favore dello Stato Italiano. Cin procedeva inoltre a dismettere 6 motonavi. I fari sono accesi anche sui contratti di sub-noleggio. Viene rimarcata la forte competizione sulle rotte per la Sardegna con il gruppo Grimaldi, che avevano portato a una riduzione del giro d’affari di Moby-Cin.