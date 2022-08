Moby perde la causa contro Morgan Stanley. Finisce la spy story

Ascolta la versione audio dell'articolo

La famiglia Onorato e Moby hanno ottenuto, nelle scorse settimane, il via libera dei creditori al salvataggio. Ma, su un altro fronte legale, la compagnia di navigazione perde le cause intentate in America contro alcuni investitori. Si tratta di una vicenda che non va a influire sulla ristrutturazione in atto del debito, ma che è indice della complessità del salvataggio di Moby in questi mesi.

La Corte di New York venerdì scorso, il 5 agosto, ha infatti respinto le cause intentate da Moby contro la...