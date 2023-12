Moby rafforza le rotte per la Sardegna: nuova nave in servizio nel 2024

Ascolta la versione audio dell'articolo

La compagnia della balena blu Moby, rafforza la flotta che opera nel Mediterraneo e da gennaio lancia le rotte con la Moby Legacy. La nuova nave, gemella della Moby Fantasy (entrata a far parte della flotta lo scorso giugno), ha lasciato il cantiere navale cinese di Guangzhou Shipyard alla volta di Livorno con il suo equipaggio guidato dal Comandante Massimo Pinsolo.

In viaggio attraverso tre oceani

Dopo un viaggio attraverso tre oceani e doppiando il Capo di Buona Speranza, arriverà nel Mediterraneo dove entrerà in servizio sulla rotta Livorno-Olbia accanto a Moby Fantasy nei primi mesi del 2024. «Le due navi - fanno sapere dal gruppo della balena blu - garantiranno così al Gruppo Moby di aumentare sensibilmente la capacità verso la Sardegna che è una delle destinazioni più richieste».

Un paesone galleggiante

Per i suoi numeri, a sentire i rappresentanti della compagnia, la Moby Legacy è il secondo traghetto passeggeri più grande al mondo dopo la Moby Fantasy. Quanto un paesone di tremila abitanti galleggiante. Si tratta di un colosso di 237 metri di lunghezza per 33 di larghezza e una stazza lorda di 69.500 tonnellate la Moby Legacy. Quanto alla capienza, si parla di di 3.000 passeggeri, 441 cabine, 400 poltrone e 3.800 metri lineari di carico rotabile pari a 1300 auto o 300 camion.

La Moby Legacy può viaggiare a una velocità di crociera di 23,5 nodi con punte di 25 nodi e una potenza del motore di 10,8 megawatt.

Un taglio alle emissioni

C’è poi un altro aspetto che caratterizza la Moby Legacy e segue il percorso tracciato dalla Moby Fantasy: quello dell’abbattimento delle emissioni. «La Moby Legacy sarà dotata delle tecnologie ambientali più all’avanguardia, capaci di assicurare una riduzione del 50% delle emissioni di Co2 rispetto ai traghetti oggi impiegati su linee analoghe - chiariscono ancora dal gruppo -. La nave è inoltre già predisposta per poter essere alimentata a GNL (gas naturale liquefatto) ed è dotata della possibilità di ricevere l’alimentazione da terra assicurando emissioni zero in porto quando disponibili le strutture in banchina. Come la gemella, ha ottenuto la certificazione EEDI Phase 3».