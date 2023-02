Mocio, Assiom Forex: «Mercati ancora incerti, ma l’Italia non è più fanalino di coda»

Nel complesso, è ancora troppo presto per parlare di una vera e propria inversione di tendenza. Rimane alto il rischio che i recenti rialzi possano rientrare nell’ambito di un relief rally, improntato ad un ottimismo di breve periodo, invece che rappresentare l’avvio di un nuovo e duraturo movimento rialzista della Borsa. Gli utili delle società non sono ancora stati rivisti al ribasso per incorporare una possibile recessione. La crescita attesa degli EPS per gli indici S&P 500 ed Euro STOXX è per entrambi prossima al 5%. Nel medio termine, riteniamo vi siano rischi verso l'alto per inflazione e tassi, verso il basso per la crescita. Del resto, negli ultimi 50 anni, tutte le volte in cui la Fed ha alzato i tassi per contrastare un’inflazione sopra il 5%, l’economia statunitense è entrata in recessione.

Quali sono le prospettive per obbligazionario Italia?

L'Italia non è più il fanalino di coda in Europa. Si è distinta positivamente sulla scia di dati sul PIL superiori alle attese e migliori a quelli di Francia e Germania: nel 2022, il PIL dell'Italia è cresciuto del 3,9%, superando i livelli precedenti alla pandemia. Prevista una crescita del 0.6% nel 2023 ed è attesa una accelerazione del PIL nel 2024, grazie a PNRR e parziale rientro dei prezzi energetici. Questo ha consentito all’indice FTSEMIB di essere tra top performer in Europa e al BTP di ridurre lo spread nei confronti del Bund di analoga scadenza sotto i 200 punti base. La risalita dei rendimenti e le previsioni di un rallentamento economico moderato favoriscono gli asset italiani, attirando gli investitori verso l’obbligazionario italiano, visto che la quota di titoli governativi italiani, detenuti dal settore estero, è ai minimi storici pari al 25% dello stock totale del debito. Infine, le famiglie hanno liquidità disponibile per diventare acquirenti netti di titoli governativi italiani: circa un terzo delle attività finanziarie delle famiglie italiane, vicine ai 4.900 miliardi di euro, sono parcheggiate nei depositi e conti correnti e quindi sono potenzialmente pronte per essere investite.

Come AssiomForex su quali temi state lavorando?

Come associazione siamo focalizzati sui temi legati alla sostenibilità e all’euro digitale.Per l’Europa, la transizione green, verso una crescita economica sostenibile, è diventata ancora più urgente a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, che ha messo a nudo la dipendenza degli Stati Membri UE dalle importazioni di fonti fossili da Mosca e, dunque, la loro vulnerabilità. Negli ultimi anni, l’Unione Europea ha acquisito una leadership globale nel comparto della finanza sostenibile, testimoniata dal considerevole incremento dell’emissione di debito ESG e dei fondi che incorporano criteri d’investimento sostenibile. Un altro tema su cui Assiom Forex sta lavorando è il processo di introduzione dell’euro digitale, alla luce dei progressi registrati da Federal Reserve e Bank of China con dollaro e yuan digitale. Quest’anno la Commissione Europea presenterà una proposta legislativa, cui seguirà una fase istruttoria della BCE al fine di avere una panoramica delle opzioni disponibili per la progettazione tecnica dell’euro digitale e in autunno, auspicabilmente, si deciderà di passare alla fase attuativa.