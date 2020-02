Moda, aziende a controllo italiano prime per redditività. Cresce il peso sul Pil Il primato europeo per ricavi va alle realtà francesi (inclusa Essilorluxottica), ma il sistema italiano si conferma solido e la crescita continua di Marta Casadei

Se nell’ultimo decennio e più abbiamo osservato molte eccellenze della moda italiana passare sotto l’ala dei mega-gruppi del lusso straniero, le aziende a controllo italiano si confermano prime per redditività: l’ebit margin, infatti, è in media il 9,3% contro il 6.2% di quelle in mano a un player straniero. Se poi si analizzano le performance delle realtà quotate a controllo familiare, sempre italiano, il dato relativo alla redditività è ancora più positivo: l’ebit margin è al 13,4% in media, più del doppio rispetto a quello delle aziende a maggioranza estera.

Le aziende straniere quattro volte più veloci nei ricavi

I dati arrivano dallo studio Mediobanca R&S sul settore, presentato a Milano, che ha preso in considerazione un campione di 173 società italiane che nel 2018 hanno registrato ricavi per oltre 100 milioni di euro. Di queste, 70 aziende sono di proprietà straniera e nel 2018 controllavano il 34,7% del fatturato aggregato. Una porzione significativa: se raffrontato con la quota di fatturato assorbita nel 2014 (23,9%), il dato permette di dare uno sguardo al rovescio della medaglia: l’industria a controllo estero che cresce quattro volte più veloce di quella a controllo italiano.

Il settore verso gli 80 miliardi nel 2021

Nonostante questo, dall’analisi Mediobanca emerge una moda italiana in salute, un settore di primo di primo piano: il comparto nel 2018 ha toccato i 71,7 miliardi (+3,4% sul 2017) , con un’incidenza sul Pil dell’1,2% (in aumento: nel 2014 era dell’1,1 per cento), rispetto al quale la moda, negli ultimi cinque anni, ha viaggiato a una velocità quasi doppia. In salita rispetto anche gli utili: nel 2018 hanno toccato quota 3,7 miliardi, +25,2 per cento sul 2014.