Moda, design e lusso leader in digitale e sostenibilità

4' di lettura

Innovativi e in perenne trasformazione la moda e il design italiani lo sono da sempre, ma il successo – anzi, la leadership – globale dei prodotti di questi due settori è legato non solo alla creatività,bensì anche al legame con l’artigianato e la manifattura, cioè alla filiera, che nessun altro Paese al mondo ha nel tessile-moda-accessorio e nell’arredo-design. Per rafforzare il primato i due comparti stanno investendo su altri due tasselli fondamentali, la digitalizzazione e la sostenibilità, alimentando un circolo virtuoso che serve anche ad attrarre talenti e competenze.

Sono i temi affrontati nella prima tavola rotonda della seconda giornata del Summit Made in Italy, preceduta da un’intervista alla viceministra degli Esteri Marina Sereni, che ha ricordato l’importanza del prossimo G20, voluto dall’Italia in qualità di presidente di turno, e che terrà alta l’attenzione sulla geopolitica e su quanto sia importante, per l’Italia e per tutti i Paesi del G20, definire i nuovi equilibri mondiali, «che ruotano anche intorno al futuro dell’Afghanistan e all’importanza di Paesi come il Qatar, che ospiterà il G20 straordinario».

Loading...

Il Paese mediorientale è in questi giorni sotto i riflettori pure in qualità di ospite dell’Expo, dove si trova naturalmente un grande padiglione dell’Italia. Dall’esposizione internazionale è appena tornato Alessandro Binello, ceo e co-fondatore di Quadrivio, gruppo del quale fa parte il Made in Italy Fund, un fondo tematico, focalizzato su Pmi dei settori fashion, design, beauty e food&wine. Tra gli investimenti di Quadrivio nella moda ci sono Dondup, 120%Lino e Gcds, marchi innovativi con grandi opportunità di crescita. «Quest’anno abbiamo investito nella moda circa 300 milioni, nel 2022 saranno 500 – ha spiegato Binello –. Per governare i processi di trasformazione che la pandemia ha fortemente accelerato sono necessari grandi capitali, da destinare ai nuovi paradigmi distributivi, che ruotano intorno alle piattaforme web, e alla necessità di presentare non solo i prodotti di un marchio, ma i suoi valori e la sua storia e, sempre più importante per le nuove generazioni, l’impegno sulla sostenibilità».

Dall’attenzione all’impatto che la moda ha sull’ambiente è partito Claudio Marenzi, presidente di Herno, azienda che dal Lago Maggiore esporta capispalla (e non solo) di alta gamma nel mondo: «Stiamo ancora trattando la sostenibilità come un tema a sé, da inserire tra le priorità di un’impresa o di un marchio. Credo invece che debba diventare parte integrante di ogni processo mentale e produttivo – ha precisato Marenzi –. Deve cambiare il modo in cui si progetta una collezione, dalla scelta dei materiali al numero di componenti di ogni capo ed è necessario che sia un cambiamento dell’intera filiera».

Più sfumata la posizione sul ruolo dei giovani consumatori: «La sensibilità a questi temi, nelle nuove generazioni, varia molto: in Occidente e in particolare nei Paesi del nord Europa è molto forte, assai meno in Asia e Cina. La verità è – ha concluso Marenzi – che il percorso per diventare più sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale non deve essere visto solo come un’esigenza del mercato, ma come un’evoluzione del modo di essere e produrre. Dobbiamo abbracciarla con convinzione, perché non sarà un percorso indolore, né breve né a costo zero. Servono molte energie mentali e, certo, capitali freschi».