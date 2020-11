Moda, design, food, velocità, wellness: le giovani imprese di Altagamma La sesta edizione del Premio valorizza sostenibilità, vicinanza ai territori e innovazione dell'eccellenza italiana. di Redazione

I vincitori del Premio Giovani Imprese di Altagamma.

La sesta edizione del Premio valorizza sostenibilità, vicinanza ai territori e innovazione dell'eccellenza italiana.

C'è un'azienda che produce elicotteri e ha ideato un motore aeronautico che utilizza biocarburanti e carburanti ad alta reperibilità, per fornire ai Paesi in via di sviluppo un prodotto in grado di portare i servizi essenziali alle persone: primo soccorso medico, medicinali, acqua potabile e cibo in zone non raggiungibili o mal servite. Si chiama Konner, ha sede a Udine, è nata dall'esperienza nel mondo delle energie rinnovabili di Sergio Bortoluz e ora ha gettato le basi per instaurare un servizio umanitario capillare.

Sede di Konner.

C'è una startup che, senza l'impiego di sostanze tossiche pericolose per l'uomo e l'ambiente, produce tessuti high tech con proprietà antimicrobiche, resistenti a strappi, abrasioni, macchie. Si chiama Respectlife e i tre fondatori – Alberto Castoldi, Cristina Sabbadini e Mirella Civardi – stanno testando soluzioni tessili in ambito ospedaliero per la protezione della salute.

Tessuto high tech di Respectlife.

Sono solo due dei sette vincitori della sesta edizione del Premio Giovani Imprese – Believing in the Future di Fondazione Altagamma il cui scopo è valorizzare e sostenere le aziende emergenti che, per qualità di prodotti e servizi e per le potenzialità di crescita a medio termine, rappresentano il futuro del lusso italiano. Un programma di mentorship e sviluppo strategico che promuove i talenti manifatturieri, manageriali e imprenditoriali per rendere competitivo il sistema italiano.

Quest'anno la scelta è stata di ricercare eccellenze qualitative con una sensibilità speciale nei confronti delle istanze sociali ed ecologiche ormai imprescindibili: tutti i brand sono italiani, con una presenza anche all'estero, e sono nominati dalla presidenza di Altagamma sulla base di tre finalisti per ciascuna categoria, identificati da un Advisory Board composto da professionisti esperti. Ne fanno parte: Silvia Baruffaldi, Gilda Bojardi, Alba Cappellieri, Cesare Cunaccia, Luca Dini, Barbara Lunghi, Livia Peraldo Matton, Sara Maino, Fernanda Roggero, Maurizio Rossi, Nicoletta Polla-Mattiot.

“La giuria del Premio Giovani Imprese ha fatto un lavoro molto analitico in un momento complesso come questo 2020”, spiega Stefania Lazzaroni, direttore generale di Altagamma. “Sostenibilità, legame con il territorio e una ricerca innovativa nello stile e nei materiali sono elementi costitutivi del dna di queste giovani aziende che – proprio in virtù di ciò – ben rappresentano il nuovo umanesimo italiano”.