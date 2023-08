Moda, distretto dell’Abruzzo a caccia di 10mila dipendenti: dalle griffe ordini in aumento

Nuovi orizzonti

Il distretto cresce, allarga i suoi confini soprattutto nel centro-nord dell’Abruzzo. Ad Alba Adriatica, Louis Vuitton ha aperto un suo sito produttivo dedicato alla pelletteria, Fendi ha rilevato la maggioranza del Maglificio Matisse a Sant’Egidio alla Vibrata, nel Teramano, per fare rete con l’investimento in provincia di Fermo dedicato al calzaturiero.

A Città Sant’Angelo ha sede la Sartoria Belisario, produttore di camicie su misura, azienda familiare nata nel 1988 e oggi guidata da Marco Belisario, il quale poco più di 12 anni fa diede vita a uno dei primi contratti di rete nati in Italia, il Polo dell’Alta Moda Vestina.

L’Abruzzo che attrae nuovi investimenti è ossigeno anche per i produttori conto-terzi, chiamati ad alzare ulteriormente l'asticella della qualità e dell'innovazione, sulla scia di quanto hanno già fatto aziende come Confezioni Mario De Cecco (a Sambuceto), produttore di abbigliamento da lavoro con un processo di economia circolare a ciclo chiuso e sostenibile, che parte dall'utilizzo di materia prima di origine naturale a basso impatto ambientale e biopolimeri di nuova generazione e si completa eliminando del tutto il fine vita del capo confezionato sperimentando il ritorno al tessuto originariamente utilizzato; Codis, lavanderia industriale da 10 mila capi al giorno a Pineto, che usa tinture naturali e nuove tecniche di lavorazione a basso consumo di acqua per colorare il denim; Fashion Tex, azienda 4.0 di Corropoli, che produce nastri e filati green per l’industria della moda.

Consigli24: idee per lo shopping Scopri tutte le offerte Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link, Il Sole 24 Ore riceve una commissione ma per l’utente non c’è alcuna variazione del prezzo finale e tutti i link all’acquisto sono accuratamente vagliati e rimandano a piattaforme sicure di acquisto online

Loading...