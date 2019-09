Moda Donna, martedì in edicola lo Speciale di 38 pagine del Sole 24 Ore

2' di lettura

È il secondo settore manifatturiero italiano dopo la meccanica, con 95,5 miliardi di euro di fatturato nel 2018, 66mila aziende e una quota di export al 70%: parte dai numeri lo Speciale Moda Donna con cui Il Sole 24 Ore saluta l’apertura della settimana della moda di Milano. In edicola il 17 settembre, giorno di inizio della fashion week, racconta in 38 pagine un settore chiave dell’economia italiana attraverso le sue aziende protagoniste, le loro strategie, la loro storia, la visione dei loro vertici creativi e manageriali, ma riservando spazio anche alle imprese che valorizzano l’artigianato d’eccellenza e lo innovano. Con un’attenzione speciale al tema del momento: la sostenibilità.

Poi, l’analisi di Angelo Flaccavento sulla resistenza dell’evento-sfilata in un un fashion system che sta superando stagionalità e calendari tradizionali, sfilate sempre più show e canali di storytelling. Inoltre, pagine dedicate agli accessori, con una selezione curata anche dalla redazione del magazine How To Spend It del Sole 24 Ore: una guida ispirata a temi come lo stile “Made in Milan” e il ritorno (rivisitato) dei classici, arricchita da focus su occhiali, sneaker e fragranze da scegliere per la stagione alle porte. In tutte le pagine, pillole di storia della moda e dello stile, con le osservazioni delle sue icone, ma anche di scrittori e intellettuali, utili a comprendere la complessità della moda contemporanea.

Lo Speciale sarà disponibile anche in versione digitale. Tutti i contenuti sono stati tradotti anche in lingua inglese, in una versione che sarà sul sito e sarà distribuita insieme a quella italiana per raggiungere e raccontare il made in Italy ai visitatori, professionisti e appassionati di moda di tutto il mondo raccolti a Milano per scoprire le novità della PE 2020.